W Lipawie na zachodzie Łotwy zawaliła się ściana jednego ze zbiorników oczyszczalni ścieków. W efekcie około 12 tys. metrów sześciennych zanieczyszczonej wody wyciekło do Morza Bałtyckiego. Na razie nie są znane przyczyny awarii. Lokalne władze przekazały, że udało się ją naprawić w nocy 25 lipca.

Zanieczyszczona woda trafiła do Bałtyku. Wydano ostrzeżenie

Zapewniono, że zanieczyszczona woda już nie wypływa do morza, a oczyszczalnia działa w zwykłym trybie. Trwa likwidacja skutków awarii, prowadzone są ekspertyzy techniczne i badana jest jakość wody. Jak podała państwowa Służba Ochrony Środowiska Łotwy (VVD), do Bałtyku dostało się ok. 1200 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.

Próbki wody pobrane 23 i 24 lipca wykazały, że jakość wody odpowiada przepisom dotyczącym kąpielisk, jednak Inspektorat Sanitarny wprowadził zakaz kąpieli na plażach Lipawy. Zamknięto plaże na odcinku od granicy z Litwą do miejscowości Pavilosta, w obrębie stu kilometrów od miejsca awarii.

Mer Gunars Ansinsz zaapelował, by w najbliższych dniach unikać morskich kąpieli w okolicy. Zapewnił jednocześnie, że nie ma bezpośredniego ryzyka dla zdrowia ludzi. Wezwał także mieszkańców do ograniczenia zużycia wody, "ponieważ każdy metr sześcienny trafia do Morza Bałtyckiego" - podała agencja LETA.

Władze Lipawy przekazały, że wyciek nie będzie miał długotrwałego wpływu na morski ekosystem. Nie wprowadzono zakazu połowu ryb.

RadioZET.pl/PAP/liepaja.lv