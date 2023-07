Na plażach znaleziono 11 ciał. Seryjny morderca to znajomy znanego aktora?

Zimą 2010 roku na plażach Gilgo Beach i Oak Beach, 64 km na wschód od Nowego Jorku, odnaleziono pierwsze ciała zamordowanych osób. Wszystko zaczęło się od tajemniczego telefonu na numer alarmowy i zgłoszenia zaginięcia Shannan Gilbert. Ciało kobiety znaleziono na plaży.

Tego samego dnia, zaledwie 150 metrów dalej, odnaleziono trzy kolejne ciała kobiet. Wszystkie nazwano "czwórką z Gilgo". W marcu 2011 roku, w pobliżu Oak Beach, znaleziono szczątki Jessici Taylor. Kobieta zginęła wiele lat wcześniej. Z kolei w kwietniu 2011 roku niedaleko miejsca, w którym znaleziono szczątki Taylor, natrafiono na zwłoki niemowlęcia oraz mężczyzny.

Gilgo Beach Killer. Na plażach znaleziono 11 ciał

Policja nie miała wątpliwości, że za wszystkimi zbrodniami stoi jedna osoba. Seryjnemu mordercy, określanemu jako Gilgo Beach Killer, przypisuje się zabicie od 10 do 18 osób. Większość ofiar zajmowała się prostytucją. Niestety, morderca przez lata pozostawał nieuchwytny.

W lipcu 2023 roku biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Suffolk podało, że nastąpił znaczący postęp w śledztwie. Poinformowano, że zatrzymany został 59-letni Rex Heuermann. Z relacji mieszkańców Massapequa, gdzie mieszkał Heuermann, wynika, że był on szanowanym i lubianym sąsiadem. 59-latek ma żonę i dwoje dzieci. Z zawodu jest architektem. Jego znajomi nie mogą uwierzyć w informacje śledczych.

Jak się okazało, Rex Heuermann jest znajomym znanego aktora Billy'ego Baldwina. Mężczyźni chodzi razem do jednej klasy w liceum w Nowym Jorku. Baldwin poinformował o tym w mediach społecznościowych.

"Nic z tego nie dowodzi, że Heuermann rzeczywiście jest poszukiwanym mordercą" - zauważa "New York Times". Dziennikarze podkreślają jednak, że zbieżność z cechami zatrzymanego zwróciła uwagę ekspertów, którzy 12 lat temu opracowali profil zabójcy z Gilgo Beach - Kiedy usłyszałem tę wiadomość, uśmiechnąłem się sam do siebie, bo to wszystko mniej więcej zgadzało się z tym, co przewidziałem - powiedział kryminolog Scott Bonn w rozmowie z "New York Timesem".

RadioZET.pl/ CNN/ Daily Mail