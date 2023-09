Niemcy ogłoszą w środę wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach z Polską i Czechami - podał portal Politico, powołując się na źródło w niemieckim rządzie. Decyzja ma związek z rosnącym napływem osób ubiegających się o azyl. To podobny ruch do tego, który wykonał polski rząd, gdy w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki polecił wprowadzić analogiczne procedury na granicy polsko-słowackiej.

Niemcy mają wprowadzić kontrolę na granicy z Polską

Decyzja ma mieć związek z coraz większą liczbą osób, które ubiegają się o azyl u naszych zachodnich sąsiadów. Jak przekazał portalowi anonimowo niemiecki urzędnik, decyzję ogłosi 27 września szefowa tamtejszego MSW Nancy Nancy Faeser. Same kontrole mają zaś ruszyć "w ciągu kilku najbliższych dni".

Politico posłużyło się danymi, z których wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku wnioski o azyl złożyła ok. 204 tysięcy ludzi. To aż o 77 proc. więcej niż w takim samym przedziale czasowym rok wcześniej. Władze w Berlinie miały podjąć tę trudną decyzję wskutek presji, jaką wywierały na nie wschodnie landy kraju. To właśnie te rejony w największym stopniu mierzą się z obecnym kryzysem.

- Nie chcę, żeby Polska po prostu przepuszczała ludzi, a potem dyskutowała na temat naszej polityki azylowej - powiedział cytowany przez serwis kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zażądał od polskiego rządu „wyjaśnienia” niedawnych zarzutów, że urzędnicy w polskich konsulatach wydawali dużą liczbę wiz w całej Afryce i Azji, umożliwiając dostęp do UE w zamian za łapówki. Chodzi o aferę wizową i proceder handlu wizami, w wyniku którego stanowisko stracił wiceszef polskiego MSZ Piotr Wawrzyk.

Afera wizowa w MSZ. Kanclerz Niemiec nawiązał do sprawy

Politico podkreśliło, że politycy PiS ze złością zareagowali na sugestię Scholza, że kryzys graniczny ma związek ze skandalem korupcyjnym ws. wiz, a polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zwrócił się do szefa niemieckiego rządu o „powstrzymanie się od wypowiedzi, które szkodzą naszym wzajemnym relacjom."

Wiadomo już, że współpracę między służbami Niemiec i Czech obiecał szef czeskiego MSW Vit Rakusan. Informator Politico przekazał, że Faeser zabiegała o podobne porozumienie z polską stroną, ale jeszcze go nie osiągnięto.

Komentatorzy zauważają, że bardzie zdecydowane ruchy ze strony niemieckiego rządu to próba uratowania pikujących w dół sondaży, w których współrządzące SPD (z której to socjaldemokratycznej partii wywodzą się zarówno kanclerz, jak i szefowa MSW) spadło poniżej 20 proc. Dodatkowo Nancy Faeser jest kandydatką lewicy na premierkę landu Hesja, gdzie 8 października mają się odbyć wybory lokalne.