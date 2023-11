Odciął mieczem głowę matce swojego dziecka. Ciało znaleziono przed domem

Makabryczna zbrodnia wydarzyła się 8 września 2022 roku. 34-letni Jose Rafael "Rafa" Solano Landaeta pokłócił się ze swoją byłą partnerką Kariną Castro. Do tragedii doszło w hrabstwie San Mateo w Kalifornii. Według świadków mężczyzna użył miecza samurajskiego, "w wyniku czego głowa ofiary została prawie odcięta". Policja znalazła martwą kobietę na ulicy przed jej własnym domem.

USA. Odciął mieczem głowę 27-latce. Sąd wydał wyrok

27-letnia Karina Castro była matką rocznego dziecka Landaety. Według portalu ABC 7 kobieta ma także drugą córkę w wieku 7 lat. Prokuratorzy wskazywali na motyw zemsty. Obrońcy 34-latka utrzymywali natomiast, że ten ma problemy psychicznie. Ostatecznie uznano, że mężczyzna może stanąć przed sądem. Landaeta nie przyznał się do winy i twierdził, że działał w samoobronie.

Według adwokata obrony Roberta Cummingsa choroba psychiczna Landaety wywołała epizod psychotyczny, który był efektem telefonicznych kłótni z matką jego dziecka. Doprowadziły one 34-latka do przekonania, że Castro chce zabić jego i jego rodzinę.

Prokuratorzy twierdzili z kolei, że motywem zabójstwa była zemsta. Chodziło o korespondencję w mediach społecznościowych. Castro miała grozić ujawnieniem informacji, że Landaeta miał kontakty seksualne z nieletnią dziewczyną. Miał wysyłać 27-latce także wiadomości z pogróżkami i straszyć, że zabierze jej dziecko.

Mężczyźnie grozi od 26 lat więzienia do dożywocia. Martin Castro, ojciec ofiary, oświadczył, że jego córka jest bohaterką. On i jego żona wierzą, że gdyby 27-latka wpuściła Landaetę do domu, prawdopodobnie zabiłby też dzieci. - Ona jest moim aniołem, uratowała je – mówił mediom. Mężczyzna powiedział reporterom przed budynkiem sądu w San Mateo, że "poczuł ulgę" po usłyszeniu wyroku, "ale nie taką, jaką by chciał poczuć”. - Cieszę się, że pójdzie do więzienia, ale mojej córki nadal nie ma - podsumował.

