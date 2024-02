Przez ponad 30 lat udawał niewiadomego. 84-latkowi postawiono zarzut oszustwa

Mieszkaniec okolic Turynu na północy Włoch przez 34 lata miał udawać, że jest niewidomy. Zgodnie z obecnymi ustaleniami robił to po to, by pobierać zasiłek, który należy się osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Policja wpadła na trop, po otrzymaniu od pracowników opieki społecznej niepokojących informacji.

Zauważyli, że korzysta z bankomatu. Tak 84-latek wpadł w ręce lokalnej policji

Pracownicy opieki społecznej, którzy zajmowali się 84-latkiem, zauważyli, że zachowuje się nietypowo i wykonuje czynności, które dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową byłby niemożliwe. O swoich domysłach postanowili poinformować funkcjonariuszy policji.

Policja otrzymała informację o nietypowym zachowaniu emeryta i od razu przystąpiła do działania. Funkcjonariusze zaczęli śledzić seniora, by dowiedzieć się, jak funkcjonuje, gdy w pobliżu niego nie ma znajomych. To, co ustalili, było dla nich zaskakujące.

84-latek bez najmniejszych problemów korzystał z bankomatu. Mężczyzna wyjątkowo sprawnie poruszał się też po ulicy. Omijanie przeszkód – nawet tych niespodziewanych – nie sprawiało mu żadnego problemu. Ponadto Włoch często zatrzymywał się w pobliżu tablicy z ogłoszeniami. Jego postawa ciała świadczyła o tym, że czyta wiadomości.

Wszczęto postępowanie. Do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci również lekarze

Gdy potwierdzenia pracowników opieki społecznej się potwierdziły, wszczęto dochodzenie. Śledztwo lokalnej prokuratury ma ustalić, czy 84-latek rzeczywiście jedynie udawał osobę niewiadomą, by wyłudzić od państwa pieniądze, a więc bezzasadnie pobierać zasiłek. Ze względu na postępowanie majątek emeryta został tymczasowo zajęty. Jeśli bowiem prokuratura potwierdzi zgromadzone informacje, mężczyzna będzie musiał zapłacić stosowne odszkodowanie. Biorąc pod uwagę to, ile lat oszukiwał państwo, kwota ta może być horrendalnie wysoka.

Prokuratura przygląda się także lekarzom, którzy mieli zaświadczyć, że 84-latek rzeczywiście jest niewidomy. To na podstawie wystawianych przez nich dokumentów Włoch przez lata pobierał zasiłek dla inwalidów.

Źródło: Radio ZET/Onet/tvn24.pl