Psycholożka przeanalizowała zachowanie Putina. "Zachód powinien zmienić strategię"

Podczas sympozjum o strategii odstraszania, które odbyło się w Pentagonie wystąpiła m.in. Nirit Pisano, psycholożka kliniczna z ośrodka badawczego Cognovi Labs. Ekspertka przedstawiła analizę psychologiczną Władimira Putina, którą oparto na jego przemówieniach i reakcjach na sankcje w związku z inwazją na Ukrainę.

Analiza Władimira Putina. Wnioski przedstawiono w Pentagonie

Badacze wzięli pod lupę wystąpienia rosyjskiego autokraty z początków wojny - 21 i 24 lutego 2022 roku. Przenalizowana też jego przemówienie do Zgromadzenia Federalnego z 21 lutego 2023 i wspólne wystąpienie z prezydentem Turcji Recepem Tayyupem Erdoganem z 4 września.

Do wykonywania analiz ośrodek Cognovi Labs wykorzystuje psychologię behawioralną oraz sztuczną inteligencję. U prezydenta Rosji sprawdzono stopień powiązania emocji z zachowaniem, a także jego gotowość do działania. Badacz skupili się na dziesięciu emocjach - sześć podstawowych to: radość, złość, obrzydzenie, strach, smutek i zaskoczenie. Cztery kolejne składniki to zadowolenie, pogarda, nadzieja i pewność siebie.

Co kieruje Władimirem Putinem?

Według Nirit Pisano wraz z budowaniem przez Putina wiary i nadziei w sukces inwazji, prezydent Rosji stawał się coraz bardziej zdeterminowany i odporny psychicznie. W ocenie badaczy fakt, że wojna na Ukrainie nie poszła po myśli autokraty nie zmienił jego emocjonalnego nastawienia i chęci do kontynuowania napaści.

Według naukowców podczas przemówienia do Zgromadzenia Federalnego u Putina dominowała nadzieja i wiara, a także gniew, obrzydzenie i pogarda. W trakcie konferencji prasowej z prezydentem Turcji Władimirem Putinem kierował gniew, obrzydzenie, pogarda, nadzieja, wiara i zaskoczenie.

Putin nie okazuje strachu. Zachód powinien zmienić strategię

Pisano zwróciła uwagę, że z punktu widzenia wojskowych i polityków krajów, które sprzeciwiają się inwazji na Ukrainę, szczególnie ważny powinien być fakt, że w przeanalizowanych wystąpieniach Władimir Putin nie okazywał strachu.

Według Cognovi Labs obecna strategia powstrzymywania inwazji wydaje się nie działać na Putina. Zdaniem Pisano Zachód powinien zastanowić się nad alternatywnymi metodami, które pomogą powstrzymać rosyjskiego prezydenta w przyszłości.