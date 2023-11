Spotkania z UFO? Amerykanie podjęli przełomową decyzję. "Nietypowe zjawiska"

Władze USA kontynuują swoje działania w sprawie zwiększenia dostępności do wiedzy o przypadkach UFO. W tym celu Amerykanie będą mogli wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy o zdarzeniach związanych z "kontaktami z UFO" lub obserwacji "nietypowych zjawisk na niebie".

Decyzja ta ma przełomowy charakter, bo jak dotąd prawo do wypełnienia formularza o UFO mieli tylko obecni i byli pracownicy federalni oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w programy Pentagonu. Niebawem uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa. Będzie ona dostępna dla każdego.

Spotkania z UFO. Przełomowa decyzja w USA

W formularzu będzie można zgłosić każdy przypadek tajemniczych zjawisk na niebie. Chodzi o wszelkie błyski, latające spodki oraz sytuacje, które - w ocenie zgłaszającego - mogą dowodzić istnienia życia pozaziemskiego.

Sean Kirkpatrick z Biura Rozwiązywania Anomalii Ogólnodomenowych (Aaro) zaznaczył, że formularz nie będzie służył do przekazywania informacji tajnych i wrażliwych, a ma on pogłębiać dostępność do materiału edukacyjnego.

Kirkpatrick podkreślił, że zgłaszane przypadki mają pochodzić z pierwszej ręki, a ich autorami muszą być osoby, które uważają, że miały kontakt z UFO. Utworzenie formularza ma także przeciwdziałać namnażaniu się rozmaitych teorii spiskowych dotyczących pojawiania się kosmitów na Ziemi.

We wrześniu 2023 roku NASA pokazała pierwszy raport dotyczący UFO. - Główny wniosek z badania jest taki, że jest wiele, czego musimy się dowiedzieć. Niezależny zespół badawczy NASA nie znalazł żadnych dowodów na pozaziemskie pochodzenie UAP (niezidentyfikowane zjawiska anomalne). Ale nie wiemy, czym są te UAP - informowano.

Źródło: Radio ZET/ The Guardian