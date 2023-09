Asteroida Bennu może uderzyć w Ziemię. "Siła 24 bomb jądrowych". NASA podała datę

Asteroida Bennu jest śledzona przez NASA od prawie 25 lat. Przelatuje obok Ziemi co sześć lat, a szczególnie blisko znalazła się trzykrotnie w 1999, 2005 i 2012 roku – stwierdzili naukowcy w badaniu ScienceDirect, cytowanym przez ABC News.

Asteroida jest obserwowana przez bezzałogową sondę kosmiczną OSIRIS-REx. Naukowcy z NASA, którzy w ramach tej misji szczegółowo analizują trajektorię Bennu, oszacowali, że asteroida może uderzyć w Ziemię 24 września 2182 roku. Prawdopodobieństwo takiej katastrofy wynosi 1 do 2700.

Asteroida Bennu może uderzyć w Ziemię w 2182 roku

W październiku 2020 roku sonda OSIRIS-REx pobrała próbkę gruntu z powierzchni Bennu i umieściła ją w specjalnym zasobniku, który wyrzuci na Ziemię. Zasobnik z próbką ma wylądować na poligonie w Utah już w niedzielę. - To czysty, nieskażony materiał, ujawniający sekrety wczesnego Układu Słonecznego - powiedział ABC News astrofizyk Hakeem Oluyesi. Naukowcy liczą też, że znajdą cząsteczki biologiczne.

fot. NASA/GSFC/Science Photo Library/East News/Asteroida Bennu

Bennu jest stosunkowo niewielka. Jej średnica to 490 metrów, a więc jest dużo mniejsza niż planetoida, która doprowadziła do zagłady dinozaurów (miała średnicę około 9 km). W 2021 roku naukowcy z NASA stwierdzili, że powierzchnia Bennu składa się z luźno związanych z sobą cząstek. Porównali ją do “basenu z piłeczkami”.