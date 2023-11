Tragiczny finał protestu na autostradzie. Dwie osoby nie żyją

We wtorek 7 listopada na autostradzie panamerykańskiej w dzielnicy Chame w Panamie odbywał się protest przeciwko wieloletniej umowie panamskiego rządu z kanadyjską firmą na prowadzenie gigantycznej odkrywkowej kopalni miedzi w Ameryce Środkowej na obszarze szczególnie chronionym. Na autostradzie stworzył się gigantyczny korek, w którym utknął 77-letni prawnik z amerykańskim obywatelstwem.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak Kenneth Darlington podchodzi do protestujących i próbuje z nimi rozmawiać. Po chwili sytuacja się zaognia i mężczyzna sięga do kieszeni po pistolet. 77-latek dalej prowadzi dyskusje z protestującymi oraz próbuje usuwać rozrzucone na jezdni fragmenty opon. W pewnym momencie mężczyzna oddaje dwa strzały do dwóch mężczyzn.

Strzelanina wywołała panikę wśród protestującej grupy osób, część z nich schowała się za samochodami, a pozostali ruszyli z pomocą do postrzelonych mężczyzn. Niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Chwilę później na autostradzie zjawiła się policja. 77-latek został aresztowany.

Uwaga! Poniższe nagranie może być nieodpowiednie dla niektórych użytkowników.

Jak podaje Daily Mail, mężczyzna został już przesłuchany, a sędzia w mieście La Espiga, po trwającej dwie godziny rozprawie, postanowił tymczasowo aresztować 77-latka. Według lokalnych mediów emerytowany prawnik wcześniej był karany za nielegalne posiadanie broni. Z racji na swój wiek mężczyzna może uniknąć kary więzienia.

Źródło: Radio ZET/Daily Mail

