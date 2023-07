Środa to drugi dzień szczytu NATO w Wilnie, którego głównym tematem jest bezpieczeństwo Sojuszu i wojna w Ukrainie. Chwilę po godzinie 12 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek [...] Potwierdziliśmy, że zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do Sojuszu. Dziś spotykamy się jako równi, oczekuję dnia, w którym spotkamy się jako sojusznicy - powiedział Jens Stoltenberg. Dodał, że "będziemy z wami tak długo, jak trzeba".

Szczyt NATO w Wilnie. Zełenski podziękował za wsparcie

Sekretarz generalny NATO stwierdził też, że "Putin nie docenił odwagi Ukraińców, determinacji jej polityków, ale też jedności i siły NATO".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaczął od podziękowań za propozycje nowych pakietów obronnych i wsparcie ze strony partnerów. - Dyskutowaliśmy o tym, co więcej możemy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. Mamy kilka pozytywnych wiadomości dotyczących nowego uzbrojenia. Dziękuję wszystkim liderom za zaoferowanie nam tej pomocy - powiedział.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa

Ukraiński prezydent odniósł się też do oczekiwanych gwarancjach bezpieczeństwa. - Kijów chce gwarancji nie zamiast członkostwa w NATO, ale na czas procesu przyłączania kraju do Sojuszu - mówił.

Stoltenberg zapewnił, że "gdy zakończy się inwazja Rosji, Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa, aby historia agresji ze strony Moskwy nigdy się nie powtórzyła". - Trwa wojna w Europie i nie istnieje opcja, która nie zakłada obecnie ryzyka [...]. Musimy wspierać Ukrainę, bo to byłoby tragedią, gdyby prezydent Putin wygrał i stanowiłoby to także zagrożenie dla Europy - stwierdził, odnosząc się do pakietów pomocowych.

Zełenski: Szczyt mógłby być idealny, gdyby zaproszono nas do NATO

Na koniec prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował rezultaty szczytu NATO w Wilnie: - Są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, moglibyśmy uznać je za idealne - skomentował.

- Cenimy uznanie naszych wysiłków - zapewnił Zełenski, nie ukrywając, że deklaracja dokładnych ram czasowych dla wstąpienia jego kraju do NATO byłaby dla niego bardziej satysfakcjonująca, niż same oferty pomocy wojskowej.

Prezydent Ukrainy uznał także, że w obliczu agresji ze strony Rosji już teraz sukces odnieśli wszyscy Ukraińcy, zarówno walczący na froncie żołnierze, jak i zwykli obywatele. Zełenski nazwał przeciwstawianie się Rosji "wojną o wolność i prawa człowieka".

RadioZET.pl/PAP