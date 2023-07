Irańskie drony nad Kijowem. Ruch Putina tuż przed szczytem NATO

Z doniesień strony ukraińskiej dowiadujemy się, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak na Kijów. Informacje potwierdził Serhij Popko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. "Wróg zaatakował Kijów z powietrza po raz drugi w tym miesiącu. Irańskie drony wystrzelono z południa Rosji. Prawdopodobnie z Kraju Krasondarskiego" - napisał w Telegramie.

Atak na Kijów. Tuż przed rozpoczęciem szczytu NATO

Z dostępnych obecnie, wstępnych informacji wynika, że zadziałały ukraińskie systemy obrony powietrznej, które zestrzeliły wszystkie drony użyte przez Rosję. Nie ma informacji dotyczących ofiar, czy zniszczeń w infrastrukturze Kijowa. "Wszystkie wykryte cele powietrzne poruszające się w kierunku Kijowa zostały zniszczone przez siły i środki naszej obrony powietrznej" - napisał Popko.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały z kolei, że w Kijowie oraz regionach położonych na wschodzie kraju rozległy się alarmy przeciwlotnicze - te trwały ponad godzinę. W stolicy słyszalne były wybuchy przypominające dźwięk systemów obrony powietrznej - relacjonowali świadkowie, cytowani przez agencję Reutera.

Szczyt NATO w Wilnie

W stolicy Litwy rozpocznie się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Rozmowy liderów państw członkowskich Sojuszu i ich partnerów zdominuje temat przyszłości relacji z Ukrainą.

Podczas szczytu NATO w Wilnie spotka się 40 liderów państw Sojuszu oraz jego partnerów. Do stolicy Litwy przybyło 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób. Litewskie władze na przygotowanie miasta - w tym na poprawę infrastruktury - wydały ok. 10 mln euro. Lotnisko w Wilnie będzie zamknięte dla lotów niezwiązanych ze szczytem od wtorkowego południa do godz. 15.00 czasu polskiego w środę.

Bezpieczeństwa szczytu pilnuje łącznie 12 tys. osób, w tym tysiąc żołnierzy z państw sojuszniczych NATO wysłanych w tym celu do litewskiej stolicy. W kraju znajduje się też m.in. 12 amerykańskich rakietowych systemów Patriot wysłanych przez Niemcy; część z nich rozlokowano wokół lotniska i ustawiono w kierunku rosyjskiego Królewca oraz Białorusi.

RadioZET.pl/Reuters/PAP