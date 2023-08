Wojsko przejęło władzę, chaos w kraju. MSZ wydało specjalne oświadczenie

Po puczu, dokonanym w środę przez armię w Gabonie, wojskowi poinformowali, że dotychczasowy prezydent, Ali Bongo Ondimba, znajduje się w areszcie domowym - podała agencja Reutera. Obalony prezydent zaapelował do swoich zwolenników, aby "robili hałas" w jego obronie.

Kilka godzin wcześniej, tuż po ogłoszeniu przez komisję wyborczą informacji o wygranej urzędującego już od dwóch kadencji Bongo wyborów prezydenckich, grupa oficerów przekazała za pośrednictwem telewizji, że przejmuje władzę w kraju, unieważnia wybory, zamyka granice i rozwiązuje szereg instytucji państwowych. Specjalne oświadczenie w sprawie sytuacji w Gabonie wydało polskie MSZ.

Zamach stanu w Gabonie. Oświadczenie MSZ

"Ze względu na napiętą sytuację polityczną i zagrożenie bezpieczeństwa odradzamy w najbliższym czasie podróże do Gabonu. Polakom znajdującym się obecnie w Gabonie rekomendujemy kontakt pod numerem telefonu +244943104089 (dostępny również na Whatsapp)" - poinformowało w środę w mediach społecznościowych MSZ.

Jeden z synów prezydenta - Noureddin Bongo Valentin - został aresztowany. Zatrzymano również kilku wysokich urzędników oraz członków prezydenckiego sztabu wyborczego. Armia oskarża ich między innymi o zdradę stanu, defraudacje, korupcję i fałszowanie podpisu prezydenta - podała agencja AFP.

Katarska telewizja Al Dżazira cytuje analityka, który przekonuje, że wojskowy zamach stanu w Gabonie nie był zaskoczeniem. - To kres ery Bongo - powiedział Adam Gaye, podkreślając, że ludność nie popiera prezydenta, a opozycja przed ostatnimi wyborami bardzo wzrosła w siłę. Zdaniem analityka, Bongo "usiłował sfabrykować swoje kolejne zwycięstwo w kolejnych sfałszowanych wyborach, a wojsko doszło do wniosku, że zaszło to już za daleko".

Agencja AFP podkreślała, że wiarygodność wyborów budziła wątpliwości: ograniczono dostęp do niektórych mediów zagranicznych, odcięto dostęp do internetu, wprowadzono godzinę policyjną, nie było zagranicznych obserwatorów.

Pięć krajów w zachodniej i środkowej Afryce zostało przejętych przez junty wojskowe w ciągu ostatnich trzech lat. Przewroty w Mali, Gwinei, Burkinie Faso, Czadzie i Nigrze "podważyły demokratyczny postęp w ostatnich latach" - podkreśliło CNN.

Jednak w przeciwieństwie do Nigru, Mali i Burkiny Faso, w których władzę przejęty junty wojskowe, Gabon nie jest terenem walk z dżihadystami i był postrzegany jako stosunkowo stabilny - zauważył dziennik "The Guardian".

64-letni Ali Bongo przejął w 2009 r. rządy po swoim ojcu Omarze, który doszedł do władzy w 1967 r., siedem lat po uzyskaniu przez kraj niepodległości. Zamieszkany przez dwa miliony mieszkańców Gabon należy do Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), jest ósmym co do wielkości producentem ropy naftowej w Afryce Subsaharyjskiej. Jednak jak szacował w 2020 Bank Światowy, blisko 40 proc. młodzieży w wieku 15-24 lata pozostawało bez pracy.

PAP - Wiktoria Nicałek