Wstrząsająca tragedia, ogień w hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach

Pożar, który wybuchł w środę w miejscowości Wintzenheim we Francji zebrał śmiertelne żniwo. CNN podaje, że śmierć poniosło jedenaście osób. Wiadomo, że ogień pojawił się w dwóch połączonych ze sobą domach wakacyjnych, w których przebywały osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Francja. Pożar hotelu. 11 osób nie żyje

Philippe Hauwiller, szef miejscowych służb ratowniczych przekazał, że informacje o pożarze otrzymali około godziny 6:30. Już 15 minut później na miejscu pojawili się pierwsi strażacy, którym udało się ewakuować 17 osób.

Hauwiller uważa, że 11 osób, których nie udało się uratować, nie żyło jeszcze zanim strażacy pojawili się na miejscu. - Biorąc pod uwagę intensywność płomieni i skalę pożaru, jest to bardziej niż prawdopdobne - powiedział w rozmowie z mediami.

Daniel Leroy, zastępca burmistrza Witzenheim powiedział, że wszyscy goście, którzy przebywali w hotelu byli dorośli - to prawdopodobnie osoby w wieku od 27 do 50 lat. - Budynek, w którym przebywali został całkowicie zniszczony przez pożar. Pozostał tylko parter - dodał.

Prezydent Emmanuel Macron złożył kondolencje rodzinom ofiar

Wiadomo, że z żywiołem walczyło 76 strażaków. Lokalne władze poinformowały, że ogień udało się opanować po trzech godzinach. Obecnie nie wiadomo, co doprowadziło do pożaru. Zbadają to urzędnicy, którzy sprawdzą też, czy budynek spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa.

Tragedia wstrząsnęła francuskim społeczeństwem. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Emmanuel Macron. "W obliczu tej tragedii kieruję swoje myśli do ofiar, do ich bliskich. Pragnę też podziękować naszym siłom bezpieczeństwa i służbom ratunkowym" - napisał na Twitterze.

RadioZET.pl/CNN