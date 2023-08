Załamał się lód, zginęło 10 tys. malutkich pingwinów. "Może wyginąć 90 proc. kolonii"

Jak podaje BBC, blisko 10 tys. piskląt pingwinów cesarskich zginęło pod koniec 2022 roku u wybrzeży Antarktydy. To tragiczna konsekwencja załamania się topniejącego lodu. Malutkie pingwiny wpadły do wody zanim zdołały wytworzyć wodoodporne pióra niezbędne do pływania.