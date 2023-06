Zamieszki po śmierci 17-latka. Nagranie ujawniło prawdę

Koszmarne sceny rozegrały się na ulicach Nanterre we Francji. Zamieszki i protesty wybuchły po tym, jak policja śmiertelnie postrzeliła 17-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wiadomo, że nastoletni Naël M. zginął od ran postrzałowych w klatkę piersiową, mimo udzielonej pomocy medycznej.

Policjanci zabili nastolatka. Nagranie ujawniło prawdę

Policjanci początkowo twierdzili, że nastolatek podjechał do nich z zamiarem wyrządzenia im krzywdy. Później w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające inną wersję wydarzeń. Widać na nim dwóch funkcjonariuszy, jeden z nich celuje z broni do kierowcy z bliskiej odległości.

Chwilę później kierowca zaczyna ruszać, a na nagraniu słychać, że policjant oddaje strzały. Samochód odjeżdża i rozbija się kawałek dalej. W momencie podjęcia interwencji, w samochodzie były dwie inne osoby. Jednej udało się uciec, druga- również nieletnia - została zatrzymana przez policję.

Oglądaj

Zamieszki na ulicach. Płonęły samochody

Brutalna interwencja wywołała wściekłość lokalnej społeczności. Mieszkańcy wyszli na ulice, samochody i kosze na śmieci stanęły w ogniu, zniszczono wiaty przystankowe. Jednostki policji użyły gazu łzawiącego, by stłumić protesty. Zamieszki w niektórych miejscach trwały całą noc. Aresztowano w sumie 31 osób. Incydenty odnotowano też w miastach: Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois i Mantes-la-Jolie.

Oglądaj

Naël M. to druga w tym roku osoba, która zginęła podczas strzelaniny z udziałem policjantów we Francji. W 2022 roku w podobny sposób życie straciło 13 osób, co - jak podaje BBC - było niechlubnym rekordem w skali kraju.

RadioZET.pl/BBC