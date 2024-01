Zapadła decyzja w sprawie Władimira Putina. "Rozpoczynamy"

Uchwała Centralnej Komisji Wyborczej została podjęta na poniedziałkowym posiedzeniu. Władimir Putin stał się czwartym zarejestrowanym kandydatem w nadchodzących wyborach prezydenckich w Rosji, które z pewnością wygra. Wcześniej CKW oficjalnie zatwierdziła trzy kandydatury: Leonida Słuckiego (wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej), Nikołaja Charitonowa z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej i Władysława Dawankowa, członka partii Nowy Lud.

– Kandydat jest zarejestrowany. Rozpoczynamy bardzo aktywną kampanię – powiedział w poniedziałek dziennikarzom Wiktor Błażejew, przedstawiciel sztabu wyborczego Putina.

Wybory prezydenckie w Rosji. Putin ubiega się o piątą kadencję

Przypomnijmy, że 16 grudnia 2023 roku Władimir Putin został formalnie "kandydatem niezależnym" z poparciem kremlowskiej wierchuszki, członków rządzącej partii Jedna Rosja oraz osób publicznych. 22 stycznia br. sztab wyborczy Putina przesłał do Centralnej Komisji Wyborczej 315 tys. podpisów zebranych w 89 obwodach. Radio Swoboda podało, że dochodziło wówczas do licznych naruszeń prawa. W Petersburgu podpisy zbierali m.in. członkowie komisji obwodowej, co jest bezpośrednio zabronione.

CKW musi podjąć decyzję o zarejestrowaniu wszystkich kandydatów nie później niż do 10 lutego. Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się w dniach 15-17 marca. Putin ubiega się o piątą kadencję, która potrwa sześć lat, czyli do 7 maja 2030 roku. Niezależni obserwatorzy i eksperci oceniają wybory w Rosji jako niewolne i niesprawiedliwe.

Źródło: Radio ZET