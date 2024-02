Nalot policji na mieszkanie w Toruniu. 20-latkowi grozi 10 lat więzienia

Na trop 20-latka policjanci z komisariatu Toruń Śródmieście wpadli we wtorek. Według ich ustaleń zajmował się handlem narkotykami. Jeszcze tego samego dnia pojawili się w domu mężczyzny. - Kryminalni, przeszukując mieszkanie, zabezpieczyli substancje, które poddane wstępnym testom wykazały właściwości typowe dla marihuany oraz heroiny. Było tam niemal 45 gramów suszu roślinnego, przeszło 420 gramów białego, zbrylonego proszku, 213 tabletek oraz skrystalizowana, różowa substancja - relacjonuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Narkotyki w mieszkaniu w Toruniu. 20-latek usłyszał zarzuty

Zabezpieczone przez mundurowych substancje trafiły do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane dalszym badaniom. To jednak nie wszystko, na co natrafili policjanci podczas nalotu na mieszkanie 20-latka. - Ponadto w trakcie czynności policjanci znaleźli pieniądze w kwocie 29 350 zł, dwie elektroniczne wagi oraz pistolet gazowy łudząco przypominający broń palną - wylicza sierż. sztab. Sebastian Pypczyński.

Mężczyzna trafił do aresztu. W środę został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut "posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego". Nadzorujący śledztwo prokurator zdecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego i zakazał torunianinowi opuszczania kraju. 20-latek został również objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 10 lat więzienia.