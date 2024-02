Rydzyk nie mieszka już w celi. Przeprowadził się do apartamentu

Do tej pory Tadeusz Rydzyk mieszkał w domu zakonnym przy ul. św. Józefa. To lokum zamienił teraz na nowe - na krańcu Torunia, w Porcie Drzewnym. - Ojciec Tadeusz już nie mieszka przy Józefa. Teraz ma apartament w Porcie. Taki normalny, dwa pokoje i kuchnia. To wszystko liczy 48 metrów kwadratowych - dowiedzieli się dziennikarze "Super Expressu" od znajomego redemptorysty.

Rydzyk ma nowe mieszkanie. "Okna wychodzą na Wisłę"

Duchowny mieszkał będzie w okazałej okolicy, która kojarzy się głównie z jego imperium. W Porcie Drzewnym znajdują się m.in. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

"Nie wiadomo, jak to się stało, ale część muzeum składa się z kilkunastu apartamentów. Ich największym atutem są widoki. Okna wychodzą właśnie na Wisłę. Takiego krajobrazu pozazdrości zakonnikowi niejeden torunianin" - czytamy w "Super Expressie".

Tadeusz Rydzyk w niedawnym wywiadzie dla "Naszego Dziennika" odniósł się do pogłosek, jakoby opływał w luksusy. Jego zdaniem "wszystkie wypowiedzi o rzekomych miliardach, które PiS daje Rydzykowi to kłamstwa". Jego zdaniem stwierdzenie, że żyje jak miliarder, jest nieprawdziwe.

Źródło: Radio ZET / Super Express