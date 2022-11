W sobotę gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Ryszard Czarnecki (Prawo i Sprawiedliwość), Joanna Mucha (Polska 2050) i Robert Winnicki (Konfederacja).

Rozmowa rozpoczęła się od piątkowego Marszu Niepodległości, który w tym roku był wyjątkowo spokojny. prowadzący program Andrzej Stankiewicz zwrócił jednak uwagę, że doszło do konfliktu wewnątrz środowisk narodowych. - Pan i reprezentanci pańskiego Ruchu Narodowego wepchnęliście się na czoło pochodu, spychając Roberta Bąkiewicza, organizatora, do tyłu. To symboliczne przejęcie Marszu Niepodległości przez Ruch Narodowy i Konfederację? - zapytał dziennikarz Roberta Winnickiego.

- My ten marsz organizujemy od 13 lat, nie trzeba się było przepychać. To było uzgodnione z dowództwem straży Marszu Niepodległości - odpowiedział poseł Winnicki. Dodał, ze ustalone było również, że Robert Bąkiewicz nie będzie przemawiał na tym marszu i tak się stało.

Ziobro odejdzie z rządu? Opozycja nie ma wątpliwości

- Dobrze, że na marszu nie było większych zadym, bo zwykle były. Zwrócę uwagę na obecność pana [Zbigniewa] Ziobry na tym marszu. Tak mi się wydaje, że zaczyna szukać nerwowo swojego nowego miejsca – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Dziennikarz zapytał posłankę Joannę Muchę, skąd ma informację, że możliwe jest odejście z rządu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Trzy dni temu polityczka Polski 2050 powiedziała, że "PiS usunie Ziobrę z sań".

- Nie mam informacji, bardzo dokładnie obserwuje scenę polityczną w Polsce, wypowiedzi ludzi z PiS, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem Zbigniew Ziobro zostanie postawiony pod ścianą i albo dokona czegoś, co w koszykówce nazywa się piwotem, zmianą kierunku o 180 stopni, albo zostanie wyrzucony z rządu. Moim zdaniem Kaczyński może pozwolić sobie na rząd mniejszościowy, bo wiadomo, że w kluczowych sprawach Ziobro nie zagłosuje przeciwko temu rządowi - powiedziała Mucha.

Zaskakujące słowa Winnickiego o Bąkiewiczu

Barbara Nowacka zwróciła uwagę, że rząd PiS, aby przetrwać kryzys, musi dostać pieniądze z Funduszu Odbudowy. - A Ziobro im to blokuje. Mają teraz do wyboru - pożegnać Ziobrę, zyskać pieniądze i mieć nadzieje na utrzymanie wyborców, którzy odpływają od niego, czyli około miliona do zatrzymania albo 200-300 tysięcy, które mogą stracić po odejściu Ziobry. Rachunek jest prosty - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Chcemy, żeby środki z Krajowego Planu Odbudowy były w Polsce, stąd wizyta ministra [Szymona] Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Rozmawiać z Brukselą trzeba, a co do koalicji, to sprawdziła się, wygrała siedem kolejnych wyborów - powiedział Ryszard Czarnecki.

Andrzej Stankiewicz zapytał Roberta Winnickiego, czy powodem konfliktu w środowiskach narodowych jest fakt, że organizacje powiązane z Robertem Bąkiewiczem dostały od PiS prawie 4 mln złotych.

- Trzeci sektor ma prawo występować o pieniądz publiczne. Pytanie jest inne: co się z tymi pieniędzmi robi, na co je przeznacza. Media narodowe są zarżnięte przez ostatnie lata, straż narodowa się rozpierzchła, roty nie istnieją. Na początku roku są wybory w stowarzyszeniu [Stowarzyszenie Marsz Niepodległości - red.] i to jest ostatni marsz, który współorganizował Robert Bąkiewicz - zapowiedział poseł Konfederacji.

RadioZET.pl