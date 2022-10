Gorące komentarze po wybuchu na moście Krymskim. "W Rosji Putina rozpada się wszystko"

– Balsam na nasze serce, szczególnie, że Putin chyba wczoraj miał urodziny. To dobrze, że taki prezent Putin dostał i oby więcej ich dostawał – mówił w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET o zniszczeniu mostu Krymskiego europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Na rosyjskim moście na Krym doszło do pożaru cystern z paliwem. Uszkodzona jest również samochodowa część przeprawy. Według Rosjan pożar został spowodowany przez samochód-pułapkę. Władimir Putin polecił stworzyć komisję rządową ds. wyjaśnienia przyczyn incydentu. Ukraińska agencja Interfax-Ukraina podała, powołując się na źródła, że eksplozja była operacją specjalną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

6. Dzień Tygodnia. Komentarze po zniszczeniu mostu Krymskiego

W sobotę 8 października gośćmi programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET byli: Mirosława Stachowiak-Różecka - Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Rzepecki - Kancelaria Prezydenta RP, Krzysztof Bosak - Konfederacja, Robert Biedroń - Lewica i Marcin Kierwiński - Koalicja Obywatelska.

Politycy na gorąco skomentowali informację o zniszczeniu mostu Krymskiego. – Balsam na nasze serce, szczególnie, że Putin chyba wczoraj miał urodziny. To dobrze, że taki prezent Putin dostał i oby więcej ich dostawał. Ukraińcy niszczą nielegalną rosyjską infrastrukturę – powiedział europoseł Lewicy Robert Biedroń.

– W wymiarze symbolicznym ma to znaczenie, ale w praktycznym też, bo przede wszystkim most ma znaczenie militarne, służył w trakcie tej wojny do przekazywania broni – stwierdziła posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Marcin Kierwiński z KO ocenił, że pożar mostu Krymskiego to kolejny symbol upadku dominacji Rosji. – Widać, że w putinowskiej Rosji rozpada się wszystko: armia, gospodarka i wielkie, symboliczne inwestycje rodem z minionego systemu – mówił na antenie Radia ZET.

– Most Krymski był ogromnie drogą inwestycją w kraju, który jest bardzo biedny. Zwykli Rosjanie – poza Moskwą i Petersburgiem – żyją często w bardzo kiepskich warunkach. Przedstawienie Putina jako wielkiego stratega to jest nieporozumienie – skomentował Krzysztof Bosak (Konfederacja). – Ten most sam się nie zawalił, nie oszukujmy się. Został prawdopodobnie wysadzony przez siły specjalne Ukrainy. Dokładnie tak się powinno postępować z okupantem – dodał.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie do Ukrainy. Po inwazji rosyjskiej przedstawiciele władz w Kijowie nie wykluczali, że siły ukraińskie podejmą atak na tę przeprawę.

