Czarnecki grzmiał o przyjaciołach Putina po śmierci Nawalnego. Dostał pytanie o PiS i Le Pen

Śmierć Aleksieja Nawalnego była jednym z tematów programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, co Parlament Europejski może zrobić poza "uchwaleniem kolejnej, kompletnie nieznaczącej rezolucji o tym, że Putin jest zły i czcimy pamięć Nawalnego"? - Będzie dużo trudniej PPR, czyli nieformalnej "Partii Przyjaciół Rosji" na Zachodzie, w Europie i USA, ocieplać relacje z Rosją, tworzyć atmosferę do kolejnych biznesów, do zawarcia pokoju. Nie będzie wypadało pewnych rzeczy mówić i robić - stwierdził Czarnecki.

Śmierć Nawalnego. Czarnecki z PiS: "Partii Przyjaciół Rosji" na Zachodzie będzie trudniej

Stankiewicz dopytał, czy PiS ochłodzi teraz stosunki z partiami takimi jak Front Narodowy Marine Le Pen, które pożyczały pieniądze z rosyjskich banków. - Są w innej frakcji niż my. Natomiast myślę, że każdej partii zachodnioeuropejskiej, to dotyczy też tych lewicowych, prawicowych i centrowych, będzie trudniej udawać, że nic się nie dzieje - odparł Czarnecki.

- Viktor Orban zablokował kolejny pakiet sankcji na Rosję. Co do Orbana zmieniliście zdanie, bo prezydent chyba już jakiś czas temu to zrobił? - drążył Stankiewicz. - Prezydent był zawsze konsekwentny w tej kwestii. Natomiast mam wrażenie, że Orban ucieka od sytuacji wewnętrznej na Węgrzech - stwierdził Czarnecki.

W programie omówiono również m.in. doniesienia o umieszczeniu w kosmosie rosyjskiej broni jądrowej, wizytę Donalda Tuska we Francji i Niemczech oraz stan armii państw Unii Europejskiej. Więcej na RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET