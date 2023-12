1500 plus dla tej grupy zawodowej. „To zagwarantowana, najwyższa podwyżka w historii”

Czy nowy rząd dotrzyma słowa i przyzna pracownikom oświaty podwyżki rzędu co najmniej 1500 zł brutto? – Najwyższy czas, by docenić nauczycieli. Niebawem w szkołach zabraknie rąk do pracy – mówił na antenie Radia ZET poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.