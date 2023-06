800 plus także dla uchodźców z Ukrainy? Resort odpowiedział na nasze pytania

500 plus od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 800 plus. W praktyce jednak, jak dowiadujemy się z projektu ustawy, wypłata 800 plus po raz pierwszy z wyrównaniem za styczeń może nastąpić dopiero w lutym, co ustawodawca tłumaczy „skalą programu” i związanym z nią obowiązkiem obsługi technicznej wszystkich wniosków. Uwagę przykuł jeszcze jeden zapis, który znalazł się w załączniku do projektu.

800 plus a dzieci z Ukrainy. Resort wyjaśnia

W załączniku „Ocena Skutków Regulacji” oszacowano, ile osób będzie mogło liczyć na wyższe świadczenie. Zgodnie z wyliczeniami ustawodawcy mowa o ponad 6,6 mln dzieci w 2024 roku. W kolejnych latach z uwagi na prognozy demograficzne beneficjentów będzie mniej: do 2029 roku liczba uprawnionych dzieci zmniejszy się nawet o ponad 600 tys.

Co istotne, w dokumencie czytamy, że w szacunkach „ nie uwzględniono dzieci uchodźców z Ukrainy”. Co to oznacza? Czy program 500 plus, a od stycznia 800 plus, nadal będzie przysługiwał cudzoziemcom mieszkającym w Polsce? O doprecyzowanie przepisów poprosiliśmy resort rodziny i polityki społecznej.

„Projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera tylko i wyłącznie jedną zmianę warunków przyznawania tego świadczenia, tj. jego podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. z 500 zł na 800 zł miesięcznie. Nie ulegają zmianie żadne inne dotychczasowe warunki, w tym dotychczasowe warunki przyznawania tego świadczenia cudzoziemcom, w tym obywatelom Ukrainy” – czytamy w odpowiedzi.

Ukraińcy będą mogli zatem ubiegać się o świadczenie tak jak do tej pory. Wniosek do ZUS może złożyć każdy, kto legalnie przebywa w Polsce i ma pod opieką dziecko uprawnione do świadczenia. Pieniądze przysługują rodzinom tak długo, jak długo legalnie przebywać będą w Polsce. By złożyć wniosek o pieniądze niezbędny będzie numer PESEL dziecka i wnioskodawcy. Należy także posiadać rachunek bankowy w Polsce, na który ZUS przeleje pieniądze. Wnioski składać można wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą PUE ZUS, czyli Platformy Usług Elektronicznych.

RadioZET.pl