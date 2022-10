Karuzela kadrowa z działaczem i radną PiS. Po miesiącu zamienili się funkcjami

Chodzi o spółkę Elektrownia Ostrołęka, zarządzaną wspólnie przez Energę i Eneę. Spółka była odpowiedzialna za projekt wybudowania nowego bloku węglowego (tak zwanego bloku C), który został jednak porzucony w 2020 roku. Zdaniem NIK cała operacja pochłonęła ponad 1,3 miliarda złotych.

Karuzela kadrowa z działaczem i radną PiS. W tle elektrownia w Ostrołęce

Rozbiórka zakończyła się rok temu, ale spółka cały czas istnieje (skupia się na zarządzaniu swoim terenem, m.in. remontem bocznicy, trwa też poszukiwanie nowego profilu jej działalności). Jak ustaliło Radia ZET, obecnie zatrudnia ona kilkanaście osób - wcześniej było to kilkadziesiąt, ale po rozebraniu bloku C dokonano redukcji etatów.

Na początku września prezesem spółki Elektrownia Ostrołęka został Piotr Koenig. To działacz PiS z Gdańska. Od 2017 roku zasiada on już w radzie nadzorczej innej państwowej spółki - Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Jak dowiaduje się Radio ZET, Koenig spędził jednak w fotelu prezesa Elektrowni Ostrołęka raptem miesiąc. Bo właśnie został zastąpiony przez swoją partyjną koleżankę, powiatową radną PiS z Ostrołęki Beatę Kalinowską.

Co ciekawe, Koenig z Kalinowską wymienili się stanowiskami. Piotr Koenig wszedł właśnie do zarządu spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. (ta spółka zarządza istniejącym blokiem węglowym B), obejmując funkcję, którą do tej pory pełniła właśnie Beata Kalinowska. Radna, jak wynika z jej oświadczenia majątkowego, w 2021 roku zarobiła tam jako wiceprezes zarządu ponad 70 tysięcy złotych przez cztery miesiące pracy.

