„Laptop dla każdego ucznia III klasy”. Rząd rozda drogie prezenty na komunię?

Laptop dla ucznia - taki program szykowany jest właśnie przez rząd. 1,5 mld zł ma zostać przeznaczone na zakup komputerów przenośnych, które trafią do „wszystkich uczniów III klasy szkoły podstawowej”. Rocznik ten liczy obecnie 360 000 dzieci.

Według obecnych kościelnych zasad, do pierwszej komunii świętej przystępują właśnie dzieci uczęszczające do III klasy. Rząd może więc szykować prezent komunijny, który zostanie wręczony w roku wyborczym.

Laptop w prezencie dla uczniów III klasy. Nowy projekt rządu

Informatorzy Gazety.pl podali, że prace nad sfinansowaniem programu nie zostały jeszcze ukończone. Nie wiadomo też, czy na podobne prezenty będą mogli liczyć uczniowie innych klas szkół podstawowych. Uczy się ich obecnie 3,1 mln.

Zasady programu nie zostały jeszcze finalnie ustalone. Możliwe, że obok komputerów oferowane będą także tablety. - Teraz trwają nad tym prace – stwierdziły „źródła rządowe”. Program ma zostać ogłoszony „za około miesiąc”.

Przy założeniu, że 1,5 mld zł ma zostać wykorzystane na zakup komputerów przenośnych dla 360 000 trzecioklasistów, oznaczałoby to koszt laptopa wynoszący 4000 zł. Możliwe jednak, że kwota zakłada finansowanie programu przez więcej niż jeden rok lub kupno komputerów także dla innych roczników. Wtedy cena pojedynczego laptopa byłaby odpowiednio niższa.

Nie wiadomo, kiedy komputery miałyby trafić do uczniów. Można spodziewać się, że zdarzy się to w 2023 roku. To kwestia logistyczna – nie da się zakupić „od ręki” 360 000 laptopów, producenci musieliby otrzymać zamówienia i odpowiednio dostosować wolumen produkcji.

W grę wchodzić mogą zapewne także czynniki polityczne. Rok 2023 to rok wyborczy, rząd będzie więc chciał zdobyć jak największą popularność wśród wyborców. Wysoka inflacja powodująca drożyznę, spodziewana ciężka zima i problemy z kupnem węgla do ogrzewania domów mogą sprawić, że poparcie dla PiS znacznie spadnie.

Gazeta.pl przypomniała ponadto, że pomysł kupna komputerów dla dzieci sformułował już rząd PO, do jego realizacji jednak nie doszło. Sfinalizowanie programu byłoby więc sposobem na pokazanie, że rząd realizuje obietnice, których nie zdołali spełnić polityczni rywale.

RadioZET.pl/gazeta.pl