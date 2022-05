ZUS zmienił terminy wypłat 500 plus. Kiedy będzie przelewać pieniądze?

1 czerwca 2022, wraz ze startem nowego okresu rozliczeniowego, ZUS przejmuje wszystkie wypłaty 500 plus. Zmieniają się daty terminów płatności, które zostały przyznane beneficjentom losowo i będą obowiązywać do 31 maja 2023 roku.

500 plus całkowicie przechodzi pod kontrolę ZUS. Do 31 maja 2022 wypłaty świadczeń beneficjentom, którzy zyskali prawo do 500 plus przed końcem 2021 roku, realizowały samorządy. Zakład Ubezpieczeń Społecznym wypłacał tylko świadczenia przyznane po 1 stycznia.

Wraz z początkiem nowego okresu rozliczeniowego 500 plus będzie wypłacane przez ZUS już wszystkim odbiorcom. Zmienią się w związku z tym terminy przelewów, które zostały poszczególnym odbiorcom przyporządkowane losowo.

Terminy wypłat 500 plus. Kiedy ZUS będzie przelewać pieniądze?

Rodzice otrzymujący 500 plus mogą liczyć na otrzymanie przelewu 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca. Daty wypłat zostały przyporządkowane poszczególnym świadczeniobiorcom losowo i będą obowiązywać przez najbliższy rok.

- Termin płatności oznacza, że w tym dniu środki powinny być już na koncie rodzica. Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy wtedy przelejemy pieniądze dzień wcześniej – poinformowała – Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodała, że jeżeli wniosek rodzic o 500 plus nie został jeszcze rozpatrzony, to wtedy dzień pierwszej wypłaty będzie jednocześnie terminem, w którym będą przelewane środki w następnych miesiącach.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, wypłata będzie przysługiwała od czerwca 2022 do maja 2023. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Nowe wnioski można wysyłać wyłącznie online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portal Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku są przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS lub na e-maila. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

RadioZET.pl/ZUS