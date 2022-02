Zmiany w 500 plus. ZUS zaplanował dyżury specjalne w całej Polsce

Program Rodzina 500 plus podlega cyfrowej rewolucji. Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Dyżury urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy pomogą w wypełnianiu formalności online, zostały zaplanowane na czwartek (24 lutego 2022).

Od 1 lutego 2022 roku rodzice złożyli wnioski na nowy okres świadczeniowy dla 3 mln dzieci. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że „to doskonały wynik”. Przypomnijmy, że nowe wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” dotyczą okresu od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Zmiany w 500 plus. ZUS zaplanował dyżury specjalne



W czym będą wspierać petentów pracownicy ZUS? W czwartek (28 lutego 2022) urzędnicy na specjalnych dyżurach będą odpowiadać na pytania o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" i o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS.

Aby każdy miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących świadczeń rodzinnych oraz złożenia elektronicznego wniosku o świadczenie 500 plus lub rodzinny kapitał opiekuńczy, organizujemy dla naszych klientów specjalne dyżury. Odbędą się w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gmin czy urzędach miast – także w tych miejscowościach, w których nie ma placówek ZUS Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS

Gdzie będą odbywać się dyżury specjalne? ZUS przygotował pełny harmonogram na swojej stronie internetowej. 500 PLUS. LISTA ADRESÓW, GDZIE ZUS PEŁNI DYŻUR 24 LUTEGO 2022

Regularnie działa również infolinia 22 290-55-00, gdzie eksperci udzielają informacji na temat świadczenia wychowawczego 500 plus lub RKO. Rozmowy można odbyć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2022 roku, otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do trzech miesięcy.

RadioZET.pl/PAP/ZUS