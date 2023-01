Auta spalinowe będą zakazane. Jasne stanowisko resortu klimatu

Samochody spalinowe przejdą do historii? Europarlament opowiedział się za ograniczeniem dopuszczalnej emisji CO2 przez nowe samochody do 100 proc. Przyjęte przez PE przepisy to część programu Fit for 55, który zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55 proc. do 2030 r. i dojście do neutralności klimatycznej w 2050 r. Polski resort klimatu wątpi jednak, czy powyższych terminów uda się dotrzymać.

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Resort klimatu o unijnych wymogach

- Patrząc na rozwój elektromobilności uważam, że zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku jest nierealny - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na antenie TVP Info.

Zdaniem Anny Moskwy elektromobilność rozwija się w Polsce zbyt wolno, by mówić o zakazie od 2035 roku. - Patrząc na rozwój stacji ładowania i elektromobilności w Europie, uważam, że ten termin jest nierealny" - powiedziała. Dodała jednak, że w tej kwestii, podczas dyskusji na forum unijnym, Polska jest w mniejszości – dodała.

Szefowa resortu dodała, że Polska w tej kwestii od zawsze miała przeciwne stanowisko. Większość reprezentantów PE jest jednak za zakazem sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym.

