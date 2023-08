Coraz więcej Polaków pracuje na czarno. Przez wyższą płacę minimalną i Polski Ład

Płaca minimalna ma wzrosnąć w 2024 roku o 700 zł, do kwoty 4300 zł brutto. Przedsiębiorcy ostrzegali, że może to doprowadzić do fali zwolnień, gdyż mniejszych firm może nie być stać na wypłacanie wyższych wynagrodzeń. Jak się okazało, już wcześniejsza podwyżka płacy minimalnej spowodowała, że część pracodawców zaczęła płacić zatrudnionym pod stołem. Polski Instytut Ekonomiczny podał, że problem może dotykać około 8 procent przedsiębiorstw.

Polski Ład i podwyżki płacy minimalnej zwiększyły pracę na czarno

4300 zł – do takiej kwoty ma wzrosnąć płaca minimalna w 2024 roku. W 2018 najniższe wynagrodzenie wynosiło 2100 zł, wzrost wyniesie więc ponad 100 procent w zaledwie 7 lat. Pracujący się cieszą, chociaż – jak przekonują pracodawca – nie do końca powinni. Dlaczego? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” odpowiedział radca prawny Szymon Witkowski, ekspert i dyrektor Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości związane z zatrudnianiem pracowników w aż 41 procentach skontrolowanych przedsiębiorstw. Rok wcześniej stwierdzono to w 33 procentach przypadków.

Najwyższy odsetek zatrudnionych „na czarno” PIP odkryła mikrofirmach: bez umów pracowało tam aż 18,3 procent wszystkich pracowników. W małych przedsiębiorstwach nielegalnie pracowało 13,2 procent skontrolowanych przez Inspekcję osób. To właśnie najmniejsze firmy mają szczególnie boleśnie odczuły wzrost kosztów działalności wynikający z inflacji i wyższej płacy minimalnej.

Grzegorza Sikora, ekspert Forum Związków Zawodowych, jako przyczynę ucieczki przedsiębiorstw do szarej strefy wymieniał Polski Ład. Bałagan we wprowadzaniu obowiązywania zmian oraz koszty dostosowywania się do wielokrotnych modyfikacji przepisów miały sprawić, że przedsiębiorstwa „dały się ponieść pokusie omijania prawa”.

Według szacunków PIE w latach 2006-2021 średnio ok. 8 procent pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób otrzymywało część swojej płacy poza oficjalną ewidencją. Jak zastrzeżono, szacunki nie uwzględniają mikrofirm, w których częściej może występować zjawisko płacenia „pod stołem”.