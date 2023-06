„Dochód wzrasta wraz z liczbą dzieci”. Rządowa instytucja pokazała zaskakujące obliczenia

500 plus nie uratowało nas przed widmem kryzysu demograficznego, stąd też rząd nie ustaje w wysiłkach, by zachęcić Polki do rodzenia. Działający na zlecenie Rady Ministrów Instytut Pokolenia w najnowszym raporcie przekonuje, że „im więcej dzieci, tym większy dochód na głowę”. - Można wnioskować, że dzieci motywują do pracowitości i przedsiębiorczości - powiedział PAP dyrektor Instytutu Pokolenia, socjolog Michał Kot.

Dzieci zwiększają dochód? Zaskakujące wyliczenia rządowego instytutu

O ile za dochód można uznać świadczenia socjalne, to owszem, można dojść do wniosku, że pojawienie się na świecie dzieci w tym aspekcie – bez uwzględniania wydatków – zwiększy pulę pieniędzy w rodzinie. Eksperci z Instytutu Pokolenia starają się przekonać, że wraz z rosnącą liczbą dzieci wzrasta dochód, jakim może rozporządzać gospodarstwo domowe. - Różnica między gospodarstwami bez dzieci a gospodarstwami z czterema lub większą liczbą dzieci wynosi aż 72 proc. – powiedział dla PAP Michał Kot.

Zdaniem socjologa błędnym jest myślenie o rodzinach wielodzietnych wyłącznie w kategoriach braku zaradności czy „zachowań patologicznych”. - To są rodziny, które osiągają największe dochody - dodał Kot.

Ekspert zauważył, że wraz ze wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu w badanej grupie rośnie udział przedsiębiorców, co jego zdaniem przekłada się na lepsze umiejętności zarządzania finansami w rodzinie.

Przedstawiciel Instytutu mówił także o „proekologiczności” rodzin wielodzietnych, gdyż te żyją oszczędniej, produkują mniej odpadów czy w końcu rzadziej podróżują samolotem. Ten ostatni przykład został zakwestionowany przez internatów pod postem Instytutu Pokolenia na Facebooku. Ci zwrócili uwagę, że ograniczone loty wynikają najprawdopodobniej z ograniczonych środków, a nie pobudek proekologicznych.

Jak powiedział dyrektor Instytutu Pokolenia, w rodzinach z czwórką i więcej dzieci, zużycie wody na osobę jest trzykrotnie mniejsze, niż w gospodarstwach jednoosobowych. Podobnie jest w przypadku energii elektrycznej, gdyż jej koszty dzielą się na większą liczbę osób.

RadioZET.pl/PAP