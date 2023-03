Drogi znów będą zablokowane. Rolnicy wznawiają protesty w całym kraju

Rolnicy znów wyjdą na ulice. Przedstawiciele tego sektora domagają się od rządu działań ws. uszczelnienia tranzytu zboża z Ukrainy.

Protest rolników. Drogi w całym kraju zastawione przez traktory

Ziarno, które powinno trafiać do Afryki, zostaje w Polsce, a to uderza w ich interesy. Dlatego, jak ustaliło Radio ZET, związkowcy będą w przyszłym tygodniu protestować. Zablokują centrum Szczecina, ale będą też pikietować w innych województwach. We wtorek 14 marca mają zapaść kolejne decyzje w tej sprawie.

Przyszłotygodniowy protest będzie powtórką z 2012 roku, gdy na Wałach Chrobrego w centrum Szczecina, przez wiele tygodni stały dziesiątki traktorów i powstało rolnicze miasteczko protestacyjne.

Radio ZET