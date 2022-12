Dyrektor KOWR dostał posadę w spółce Lotosu. 3 tygodnie później Obajtek kupił działki

Daniel Obajtek na początku sierpnia kupił w gminie Choczewo dwie działki o łącznej powierzchni 16 hektarów, o czym poinformowało Radio ZET. Z prawa pierwokupu działek zrezygnował pomorski Odział Terenowy KOWR na polecenie centrali w Warszawie.

Dyrektor KOWR dostał posadę w spółce Orlenu. 3 tygodnie później Obajtek kupił działki

Rada Dyrektorów spółki Lotos Exploration & Production Norge to ciało zarządzające. Średnie zarobki sięgają tam kilku tysięcy euro. Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR nie przestał pełnić swojej funkcji i pobierać wynagrodzenia w KOWR.

Zapytana o to, czy dyrektor nie łamie przepisów, rzeczniczka KOWR Karolina Gaweł odpowiedziała: „(...) w odniesieniu do osoby, o której mowa w zapytaniu uprzejmie informuję, że do zasiadania w organach wskazanej spółki została ona wskazana przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, a co za tym idzie fakt zasiadania w radzie nie narusza przepisów ww. ustawy (o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - przyp. red.)”.

Od kwietnia tego roku Dyrektorem Generalnym KOWR jest Waldemar Humięcki, były podwładny Daniela Obajtka. To manager, który od 2017 roku związany był z PKN Orlen. Pełnił tam funkcję prezesa Orlen Ochrony, a następnie prezesa spółki Orlen Aviation. Karolina Gaweł, rzecznik Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zapewnia, że „Dyrektora Generalnego KOWR Waldemara Humieckiego nie łączą z Panem Danielem Obajtkiem kontakty osobiste”.

PKN Orlen nie odpowiedział na pytania Radia ZET dotyczące Rady Dyrektorów Lotos Exploration & Production Norge.

RadioZET