Jak przedłużyć Profil Zaufany? Wygasa już 31 października

„Profil zaufany stracił ważność” – taki komunikat 31 października na swoich kontach mogą ujrzeć tysiące Polaków. Resort cyfryzacji poinformował o konieczności wydłużenia ważności kont.

Profil zaufany. Jak przedłużyć ważność?

Profil zaufany środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w sieci i podpisywać urzędowe dokumenty. To także przepustka do Portalu Usług Elektronicznych ZUS, czy e-urzędu skarbowego.

Ważność takiego profilu wynosi, co do zasady 3 lata. W czasie pandemii, by obywatele nie musieli fatygować się do urzędów, ważność kont została przedłużona z automatu. „Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili trzeba przedłużać samodzielnie” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego, nie trzeba udawać się do urzędu. Wystarczy zalogować się i w polu „Sposób utworzenia/przedłużenia” pojawi się opcja wydłużenia ważności konta. By dokonać zmian, niezbędne będzie podanie jednorazowego kodu, który zostanie przesłany SMS-em i e-mailem.

„Minister Cyfryzacji zaplanował kampanię informacyjną skierowaną do osób, których profil zaufany zostanie unieważniony 31 października. Otrzymają one SMS z informacją, gdzie znajdą instrukcję przedłużania profilu zaufanego online” – podał resort cyfryzacji.