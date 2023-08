Kosztowne zaręczyny. Prawnik wyjaśnia sprawę podatku od pierścionka

Podatek od pierścionka zaręczynowego? Dla urzędników egzekwujących podatek romantyczne chwile potencjalnej podatniczki sprowadzone są do aktu przekazania jej darowizny (w postaci pierścionka - często o interesującej skarbówkę wartości) przez obcego w świetle prawa człowieka. Czy zaręczyny powinny wiązać się z wizytą w urzędzie skarbowym? Aplikant adwokacki Dawid Jakubiec z Kancelarii Kupilas&Krupa w Bielsku-Białej wyjaśnił, że kluczowa w tym przypadku jest wartość pierścionka.

Podatek od pierścionka zaręczynowego. Czy to konieczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw uściślić, czy pierścionek zaręczynowy to darowizna. Ekspert ma dwie odpowiedzi na to pytanie, gdyż prawo nie jest w tym przypadku jednoznaczne.

- Eksperci z zakresu prawa cywilnego mają wątpliwość, czy pierścionek zaręczynowy to darowizna i jeżeli po zerwanych zaręczynach partner oczekuje jego zwrotu, to powinien się go domagać zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odwołania darowizny. Mowa o sytuacji, w której obdarowana osoba dopuściła się względem niego rażącej niewdzięczności. Oznacza to, że pierwszym i niezbędnym krokiem jest przekazanie oświadczenia o odwołaniu darowizny – wyjaśnił Dawid Jakubiec.

- Druga teoria mówi o tym, że pierścionek zaręczynowy stanowi wyraz przyszłej umowy małżeńskiej, a więc po zerwaniu zaręczyn należy go zwrócić – dodał. Ekspert powołał się na orzeczenia, w których sąd użył powyższych definicji. Zdarzały się bowiem pozwy, kiedy to niedoszły pan młody żądał od narzeczonej zwrotu pierścionka zaręczynowego.

Jeśli przyjmiemy, że na gruncie prawa jest to rodzaj darowizny, to w kwestii podatku pomocna będzie ustawa o podatku od spadków i darowizn. Czy należy zapłacić podatek? Prawo stanowi jasno: wszystko zależy od tego, kim jest obdarowana i o jakiej wartości przedmiot otrzymuje. Zacznijmy od tej pierwszej kwestii, którą wyjaśnił art. 14 ustawy.

I grupa podatkowa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa.

III grupa podatkowa: inni nabywcy

W przypadku każdej z grup podatkowych ustawa określa limity wartości rzeczy, które nabywca może przyjąć bez podatku. W przypadku III grupy podatkowej limity te są najsurowsze. Podatek należy zapłacić od darowizny, której wartość przekracza 5308 zł.

Ekspert przypomniał, że na narzeczonej spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu pół roku od zaręczyn faktu przyjęcia pierścionka w skarbówce.

W świetle prawa zatem świeżo upieczona narzeczona, która przyjęła pierścionek o wartości powyżej 5 308 zł, powinna po oświadczynach poprosić przyszłego męża o rachunek i udać się do fiskusa Dawid Jakubiec

Sejm pracuje jednak nad dotąd kontrowersyjnym projektem ws. darowizn. Rządzący chcieli (na korzyśc podatników) zwiększyć limity wartości darowizny zwolnionej z podatku, a przez „wrzutkę” opodatkowali zbiórki charytatywne. Rząd jednak zapowiedział, nowe przepisy nie obejmą darowizn na cele dobroczynne. Jeśli ustawa wejdzie w życie, opodatkowane zostaną tylko najdroższe pierścionki. W trzeciej grupie podatkowej limit darowizny otrzymanej od jednej osoby wyniesie 18 060 zł. Jeśli oświadczających się darczyńców było więcej – limit rośnie do 54 180 zł.

–Przytoczone wyżej pułapy kwotowe mają ponownie odzwierciedlać ten stan, przy uwzględnieniu aktualnej kwoty minimalnego wynagrodzenia (3 010 zł). Z drugiej jednak strony projektowana zmiana na pewno odbije się na dochodach gminy, będącej głównym beneficjentem tego podatku– podkreślił Dawid Jakubiec. Ekspert podsumował, że znowelizowana ustawa w praktyce zlikwiduje obowiązek podatkowy względem większości ofiarowanych pierścionków zaręczynowych.

Odsetki od Zetki: Radio ZET pomoże Ci spłacić kredyt. Wyślij zgłoszenie

RadioZET.pl/mat.pras