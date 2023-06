Nawet 50 złotych za godzinę pracy. W tych wakacyjnych zawodach można zarobić najwięcej

Bezrobocie według najnowszych danych resortu rodziny i polityki społecznej utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie. W okresie wakacyjnym – jak można przypuszczać – bezrobotnych będzie jeszcze mniej. Ofert pracy w restauracjach, hotelach, miejscach atrakcji turystycznych czy na budowach będzie przybywać. Analitycy z Personnel Service podali, gdzie można zarobić najwięcej.

Praca wakacyjna 2023 . Gdzie i ile można zarobić?

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie najlepiej opłacanych prac wakacyjnych, w tym m.in. w rolnictwie i budownictwie. To właśnie te sektory w okresie letnim oferują najwięcej ofert pracy.

Nowe stanowiska pracy powstaną m.in. w sadach. Dla pracowników, którzy pomagają w zbiorach, stawki kształtują się w przedziale od ok. 18 do 25 zł na godzinę netto.

Podobne stawki otrzyma osoba zatrudniona w ogrodnictwie, która zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi w ogrodach, parkach czy centrach ogrodniczych. Chodzi m.in. o podlewanie, przycinanie czy sadzenie roślin.

W budowlance, czyli przy remontach i konserwacji zarobić można od 20 do 23 zł netto za godzinę

Rąk do pracy już szukają pracodawcy bezpośrednio związani z branżą turystyczną. - Mimo że w tym roku w sezonie, ze względu na ceny, nie spodziewamy się tak ogromnego zainteresowania turystów, jak w poprzednim, który był też pierwszym rokiem w pełni otwartym po pandemii, to liczba miejsc pracy do obsługi ruchu turystycznego nie spadnie. Zakładamy, że będzie ona na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku. To pochodna tego, że turyści nadal chcą odpoczywać w Polsce, zwłaszcza że niektóre popularne południowe kierunki wyjazdów okazują się z roku na rok coraz droższe – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Pracownicy w branży turystyki wodnej, czyli osoby obsługujące wypożyczalnie sprzętu wodnego, instruktorzy surfingu, nurkowania lub żeglarstwa mogą zarobić od 25 do 50 zł za godzinę. Przy ośmiogodzinnych zmianach można wówczas zarobić nawet 800 zł w jeden weekend.

Animatorzy organizujący np. atrakcje dla dzieci zarobią od 20 do 28 zł na rękę za godzinę pracy

Na stawkę od 18 do 25 zł netto liczyć mogą opiekunowie i opiekunki do dzieci, pracownicy małej gastronomii np. sprzedawcy lodów lub gofrów. Tyle samo zarobią pracownicy zatrudnieni przy obsłudze festiwali muzycznych

Pracownicy hoteli zarobią od 18 do 24,5 zł na rękę

Kelner czy kelnerka, którzy obsługują klientów w restauracjach, kawiarniach, barach lub na imprezach plenerowych mogą liczyć na stawkę od 18 zł do 24 zł na godzinę netto.

Pracownik na plaży, który obsługuje leżaki, parasole, wypożycza sprzęt plażowy czy dba o utrzymanie czystości, zarobi od 18 do 24 zł na godzinę netto.

Pracownik sklepu sezonowego zarobi od 18 do 22 zł netto za godzinę pracy

RadioZET.pl/Personnel Service