Niepewny los 800 plus? Tak może wyglądać budżet na 2024 rok

500 plus od 1 stycznia wzrośnie do 800 złotych, co pochłonie dodatkowe miliardy z budżetu państwa. Wiceszefowa PO Izabela Leszczyna rozmowie z TOK FM wskazywała, że nie wyobraża sobie realizacji przygotowanego przez PiS projektu budżetu na 2024 rok. - Wydaje się, że zmiana projektu budżetu państwa na 2024 rok jest koniecznością, jest dużym wyzwaniem, bo musimy zmienić tam strukturę wydatków i dochodów - dodała. Co ze świadczeniami, które pochłoną dziesiątki miliardów złotych z budżetu?

Budżet na 2024 rok z 800 plus. „Niczego nie likwidujemy”

Zgodnie z zaplanowanym przez obecny rząd planem finansów publicznych dochody budżetu w przyszłym roku sięgną 683,6 mld zł. Wydatki będą wyższe i pochłoną 848,3 mld zł, co wiąże się z deficytem rzędu 164,8 mld zł.

- Wydatki muszą być bardziej proinwestycyjne, bardziej prorozwojowe a dochody sprzyjać większej aktywności gospodarczej. To będzie bardzo, bardzo trudne, ale jestem przekonana, że musimy to zrobić i do końca stycznia z tym zdążyć. I tutaj apel do prezydenta, niech nas nie spowalnia. To jest ważne dla każdego obywatela i obywatelki – podkreśliła Izabela Leszczyna.

Przedstawicielka PO zapewniła jednak, że cięć programów socjalnych nie będzie, gdyż „te wydatki są na odpowiednim poziomie”. Andrzej Domański - ekonomista, doradca Donalda Tuska, przyszły poseł KO na antenie Radia ZET potwierdził, że nie będzie likwidacji ani 800 plus, ani trzynastej czy czternastej emerytury.

W rozmowie z PAP Magdalena Biejat z Lewicy także pytana była o programy społeczne w kolejnej kadencji Sejmu. - Lewica przez całą kampanię mówiła, że nie pozwolimy na cięcie wydatków socjalnych, więc muszą się znaleźć pieniądze na 800 plus, na utrzymanie dodatków emerytalnych. Ale musimy też realizować nasze obietnice, które składaliśmy nie tylko my, a więc co najmniej 20 procent podwyżki w budżetówce - powiedziała.