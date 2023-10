Nowy zakaz, który dotknie kierowców. Co drugi Polak jest przeciw

Samochody spalinowe przejdą do historii? Unia Europejska chce zobowiązać państwa członkowskie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, co wiąże się z ograniczeniem emisji z samochodów. Transport drogowy odpowiada bowiem za jedną piątą emisji CO2 w Europie. Polacy sceptycznie podchodzą jednak do tego pomysłu.

Zakaz aut spalinowych. Co na to Polacy?

Unijny cel to wprowadzenie od 2035 roku zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych. Nowe samochody nie będą mogły bowiem emitować CO2. Nadal będzie można jednak jeździć zakupionymi przed tą datą samochodami z silnikiem spalinowym. Ustawodawca wylicza, że średnia żywotność samochodu to 15 lat, stąd – by osiągnąć neutralność w 2050 roku – zakaz należy wprowadzić w 2035 roku.

Dla blisko połowy ankietowanych, największym wyzwaniem w zastąpieniu aut spalinowych elektrykami, jest cena tych ostatnich – wynika z badania Santander Consumer Multirent "E-rewolucja w świecie motoryzacji". Nie dziwi więc fakt, że ponad połowa kierowców źle ocenia wspomniany zakaz.

W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że "w ogóle nie podoba im się ten pomysł", a 5, że "bardzo przypadł im on do gustu", 44 proc. ankietowanych wskazało ocenę - 1, a 14 proc. ocenę - 2. Z kolei 9 proc. kierowców oceniło ten pomysł na "5", a 8 proc. na - "4".