Chodzi o ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", w którym o dofinansowanie mogły się starać zarówno małe, jak i duże firmy. NCBiR przyznało w nim pieniądze na 117 projektów, a średnia kwota dofinansowania wyniosła 5 i pół miliona złotych. Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl, prawie 55 milionów złotych przypadło zarejestrowanej w Gdańsku spółce, która zgłosiła projekt "Rozwiązań IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu". Spółka została założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez jedną osobę, w mieszkaniu prywatnym. Wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów.

Podejrzany konkurs NCBiR. 55 mln zł na świeży biznes

NCBiR dokonywało zmian w konkursie. Dwa dni przed końcem składania wniosków zwiększono ogólną kwotę do rozdysponowania z 645 mln do 811 mln zł. Ostatniego dnia trwania konkursu wydłużono możliwość składania wniosków z godziny 16:00 do 24:00. Numer wniosku, który otrzymał prawie 55 milionów złotych dofinansowania wskazuje, że został on złożony w rozszerzonym terminie. NCBiR potwierdził dziennikarzom Radia ZET tę informację.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa odmówiło udostępnienia wniosku oraz podania jak została w nim opisana część badawcza.

Na pytanie jakie doświadczenie badawcze ma spółka, która otrzymała prawie 55 mln zł dofinansowania NCBiR odpowiedział: " (...) dokumentacja konkursowa, ogłaszana dla każdego organizowanego przez NCBR konkursu, zawsze zawiera dokument dot. kryteriów wyboru projektów, w którym opisane są wszystkie wymagania, które musi spełnić wniosek, aby uzyskać dofinansowanie. Każdy wniosek oceniany jest zgodnie z opisanymi w dokumencie kryteriami".

Na pytanie "jaka w ocenie NCBiR jest wiarygodność spółki założonej 24.10.2022 z kapitałem 5 tys. zł" NCBiR odparł: "Regulamin konkursu w pkt 4. wskazuje, że o dofinansowanie mogą występować m.in. przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce. Regulamin nie nakłada dodatkowych ograniczeń w zakresie okresu działalności czy danych finansowych dotyczących wnioskodawców".

NCBiR zapewnia, że wydłużenie terminu składania wniosków związane było z awarią systemu informatycznego i że ze spółką nie została jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

RadioZET.pl