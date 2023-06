„Polacy zaoszczędzą 5 mld zł”. Rząd odracza boom cenowy

VAT obniżony do zera nadal będzie obowiązywał w przypadku żywności – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Zerowy VAT na wybrane kategorie żywności na obowiązywać do końca roku i sprawić, że w kieszeniach Polaków zostanie 5 mld zł – wynika z wyliczeń resortu finansów.

Rząd odracza wzrost cen. Zerowy VAT na żywność do końca roku

Jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej jest zerowy VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką. Chodzi o produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe. Zerowa stawka podatku miała obowiązywać do czerwca, ale zostanie wydłużona do końca roku.

Według szacunków, zerowy VAT na żywność pozwoli zachować w kieszeniach Polaków w drugim półroczu 2023 r. ponad 5 mld zł - wskazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że dzięki temu rozwiązaniu obywatele zaoszczędzili już 14,5 mld zł.

Cytowana w komunikacie szefowa MF Magdalena Rzeczkowska wskazała, że dzięki wprowadzeniu zerowej stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. "W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r., to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł" - dodała.

W 2024 roku zerowy VAT na wspomniane kategorie żywności wzrośnie do 5 proc. co wpłynie na poziom cen, a zarazem inflacji.

RadioZET.pl/PAP