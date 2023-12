Polacy zmuszeni zapożyczać się na święta. Tyle musi średnio wydać czteroosobowa rodzina

Inflacja hamuje, co oznacza jedynie tyle, że ceny rosną nieco wolniej. To jednak marne pocieszenie dla milionów Polaków, którzy przed świętami Bożego Narodzenia zmuszeni są ciąć wydatki. Eksperci ze Związku Banków Polskich w raporcie „Świąteczny Portfel Polaków 2023” oszacowali, ile pieniędzy potrzebuje na święta statystyczna rodzina. Z badania wynika, że w przypadku co trzeciego gospodarstwa domowego może nie obejść się bez pożyczki.

Polacy zaciskają pasa. Eksperci wyliczyli, ile pieniędzy potrzeba nam na święta

Inflacja spadła w listopadzie do 6,5 proc., ale za to ceny żywności w skali roku skoczyły o 7,2 proc. W dalszym ciągu do oszczędzania zmuszają ceny energii, które rok do roku skoczyły o 7,9 proc. Najnowsza projekcja NBP zakłada, że cel inflacyjny (2,5 proc. z odchyleniem 1 pp.) odnotujemy dopiero pod koniec 2025 roku.

Wobec wciąż rosnących cen Polacy zmuszeni są do zaciskania pasa przed świętami. Jak wynika z badania, zrealizowanego na zlecenie ZBP przez firmę badawczą Minds&Roses, statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących Świąt wydać przeciętnie nominalnie 1490 zł. Jest to niewiele więcej w stosunku do świątecznych wydatków deklarowanych w analogicznym badaniu w roku ubiegłym (1427 zł).

Najwięcej pieniędzy wydamy na żywność – średnio 607 zł. Na prezenty dla najbliższych przeciętnie przeznaczymy 565 zł – nominalnie aż o 13 proc. więcej niż rok wcześniej, z kolei na podróże świąteczne i dojazdy wydamy średnio 318 zł – to o 7 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z obliczeniami, 4-osobowa rodzina, składająca się z rodziców i dwójki dzieci, wyda na Święta w tym roku około 3739,70 zł.

- Dla 30 proc. badanych bieżące dochody nie będą wystarczające, aby w całości pokryć wszystkie wydatki związane z organizacją świąt. Zakładają oni, że aby zrealizować swoje świąteczne plany będą musieli sięgnąć do zgromadzonych oszczędności lub też wspomóc się pożyczką. – skomentował dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR ZBP.

64 proc. ankietowanych deklaruje cięcia wydatków. Najwięcej Polaków w obecnej sytuacji gospodarczej będzie planowało zaoszczędzić na prezentach.

Źródło: Radio ZET/ZBP