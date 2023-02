Praca zdalna w Kodeksie pracy. Są pierwsze stawki dopłat za prąd

Od 7 kwietnia regulacje dotyczące pracy zdalnej będą wpisane do Kodeksu pracy, co zobowiąże pracodawców do pokrywania części kosztów ponoszonych przez zatrudnionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obowiązywać będzie między innymi dopłata do zużytego prądu. Stawek nie określono odgórnie, pojawiły się pierwsze szacunki, ile mogą wynosić.