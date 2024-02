TVP na wojnie z TV Republika. Milion zł, zaprzestanie realizacji, natychmiastowe usunięcie

TVP przekazała przedprocesowe wezwanie do TV Republika w kwestii emitowanego na antenie prywatnej telewizji programu „Jedziemy. Michał Rachoń”. Prawa autorskie do tego formatu mają należeć do mediów publicznych, a nie do prezentera, który przeniósł się do konkurencyjnej dla TVP stacji po usunięciu z niej propagandystów PiS.

TVP chce milion zł od TV Republika. Za „Jedziemy. Michał Rachoń”

Część pracowników TVP po zainicjowaniu zmian w mediach publicznych rozpoczęła okupację budynku, w którym znajduje się Telewizja Agencja Informacyjna i uniemożliwiała wykorzystanie znajdującej się tam infrastruktury technicznej do nadawania programów – w tym nowoczesnego studia programu „Wiadomości”. Z tego właśnie powodu pierwsze wydania „i9.30” wyglądały tak spartańsko.

Oglądaj

Ze sprzętu korzystała w tym czasie prawdopodobne TV Republika, emitując „specjalne wydanie” „Wiadomości” z udziałem osób zatrudnionych w TVP. Część z zatrudnionych w telewizji państwowej po odpolitycznieniu stacji znalazła schronienie w propisowskiej telewizji Tomasz Sakiewicza, która zaczęła emitowanie formatów znanych wcześniej z TVP.

TVP poinformowała, że Daniel Gorgosz, Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji w przesłanym do Tomasza Sakiewicza wezwaniu przedprocesowym domaga się zaprzestania realizacji, emisji i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, emitowanej obecnie na antenie Telewizji Republika audycji „Jedziemy. Michał Rachoń”.

Telewizja publiczna żąda również natychmiastowego usunięcia zarówno jej fragmentów jak i pełnych odcinków z serwisu Youtube oraz platform Facebook i X/Twitter, a zaprzestania wykorzystywania logotypu (znaku słowno-graficznego) produkowanego i rozpowszechnianego przez Telewizję Polską programu „Jedziemy”.

Daniel Gorgosz, Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, zgodnie z wydanym przez TVP komunikatem wezwał także Tomasza Sakiewicza do zapłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej 100 tys. zł. w ramach zadośćuczynienia za dokonanie względem Telewizji Polskiej SA czynu nieuczciwej konkurencji, a także do pięciokrotnego opublikowania na antenie TV Republika, w porze nadawania programu „Jedziemy. Michał Rachoń” przeprosin w formie czterdziestosekundowego komunikatu.

Zdecydowanie negatywna ocena programu „Jedziemy” przez Likwidatora TVP S.A. w likwidacji pozostaje bez znaczenia dla formalnej zasadności wezwania – zastrzegła telewizja publiczna w oficjalnym komunikacie.

Źródło: Radio ZET/TVP