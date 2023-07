Wcześniejsza emerytura dla wybranych. ZUS: tysiące osób dostaje świadczenie

Emerytury pomostowe umożliwiają przedstawicielom niektórych zawodów szybciej zakończyć aktywność zawodową. Odpowiednikiem takich emerytur w przypadku nauczycieli jest świadczenie kompensacyjne, które w maju 2023 r. pobierało 12,9 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy szkół w ramach kompensówki otrzymywali średnio 3,5 tys. zł na miesiąc.

Niższy wiek emerytalny dla nauczycieli? ZUS: 13 tys. kompensówek

Wiek emerytalny co do zasady wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nauczyciele jednak na mocy ustawy o świadczeniach kompensacyjnych, mogą szybciej zakończyć aktywność zawodową: po 30 latach pracy, w tym 20 latach pracy przy tablicy. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel w latach 2021-2022 mógł otrzymać kompensówkę, jeśli ukończył 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna). W latach 2023-2024 może ją otrzymać jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna), w latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata, w latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata, w latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

W kompensówkach jest jednak haczyk, który odróżnia to świadczenie od powszechnych emerytur. Nauczyciel na tego rodzaju świadczeniu pomostowym nie może pracować, zaś pracownik szkoły, który przeszedł na emeryturę, nadal może dorabiać do świadczenia. Z uwagi na wojnę w Ukrainie wprowadzono jednak wyjątek, by przyciągnąć do jeszcze pełniejszych szkół nauczycieli. W 2022 i w 2023 roku nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne nadal może uczyć bez obawy o utratę wypłaty z ZUS-u.

Liczbę osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętną wysokość zawarto w "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych” opublikowanej przez ZUS.

Z danych wynika, że w styczniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3011,58 zł.

W lutym 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,4 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3018,90 zł.

W marcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3578,72 zł.

W kwietniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3561,09 zł. W maju 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3485,15 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju tego roku jest niższa niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie. W maju 2022 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2831,25 zł. W maju 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 14,0 tys. osób. Wtedy przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2566,97 zł.

