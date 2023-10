Węgry odblokowały KPO? „Pieniądze możliwe do końca roku”

Krajowy Plan Odbudowy to miliardy euro, które wydać będzie można na wzmocnienie gospodarki oraz przeprowadzenie transformacji energetycznej. Większość krajów członkowskich już te środki inwestuje, Polska i Węgry ze względu na zastrzeżenia UE z funduszy korzystać jeszcze nie mogą. W przypadku Węgier może się to szybko zmienić: porozumienie może zostać zawarte jeszcze w tym roku. Polska zostanie na lodzie?

Tylko Polska bez KPO? Zwrot w sprawie Węgier

Trzeba pamiętać o tym że środki z KPO to jest blisko 16,5 procent naszego budżetu państwa na 2023 rok. Czyli to jest 16 procent naszych wydatków rocznych, a to jest tylko ta część, którą jest dotacyjna, czyli niezwrotna. A mamy tam jeszcze tą część pożyczkową, która stanowi dodatkowo 8 procent naszego budżetu. Czyli lekką ręką mówimy o 20 procentach wydatków państwa. Jeżeli byśmy patrzyli na to z perspektywy przeciętnego obywatela, który zarabia około 6000 zł, to jest w tym wypadku 1200 zł albo nawet i 1500 zł. Czy to jest dużo, czy mało, to jest pytanie do każdego z nas z osobna w przypadku jego dochodów – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Błażej Podgórski, prodziekan kolegium ekonomii i finansów w Akademii Leona Koźmińskiego, twórca kanału Bardzo Proste Finanse. Ekspert wyjaśnił, na co przeznaczymy te pieniądze, gdy zostaną już odblokowane.

Tibor Navracsics podkreślił, że rząd Viktora Orbana jest blisko porozumienia z KE zarówno w przypadku funduszu spójności, jak i Krajowego Planu Odbudowy oraz finansowania projektów w ramach programu Erasmus. Obecnie rząd pracuje nad odpowiedzią na zapytania przesłane przez KE na początku zeszłego tygodnia.

Navracsics zaprzeczył, że sprawa dostępu do środków unijnych jest powiązana ze zgodą Węgier na zwiększenie unijnego budżetu i finansową pomoc dla Ukrainy, jak donosiły media. Negocjacje w tych dwóch sprawach mogą według niego toczyć się równolegle, ale polityk wyraził wątpliwość, że są one ze sobą powiązane.

Navracsics podkreślił, że w ciągu ostatnich miesięcy był optymistycznie nastawiony co do postępów negocjacji, a bieżące medialne informacje są potwierdzeniem tego optymizmu. Podkreślił jednak, że mowa na razie wyłącznie o doniesieniach medialnych, ponieważ rząd nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej wiadomości z Brukseli.

W maju tego roku parlament przyjął pakiet ustaw, które rozwiązały problemy związane z praworządnością zgodnie z zaleceniami KE – powiedział minister cytowany przez agencję MTI. Dodał, że w swoim sprawozdaniu na temat praworządności opublikowanym latem KE zauważyła, że Węgry poczyniły bardzo poważne kroki w celu poprawy systemu zamówień publicznych.

We wtorek brytyjski dziennik „Financial Times” napisał, że Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 mld euro z funduszy UE przeznaczoną dla Węgier, która pozostaje zamrożona ze względu na obawy dotyczące przestrzegania przez Budapeszt zasad praworządności; mogłoby to zapewnić wsparcie Węgier dla zwiększenia budżetu UE, a to z kolei umożliwiłoby przekazanie przez Wspólnotę większej pomocy Ukrainie.

W przypadku Polski KPO to 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach.