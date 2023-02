Wiek emerytalny podwyższony i wyrównany. Są rekomendacje OECD i odpowiedź rządu

Wiek emerytalny – zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – powinien być wyższy. Stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia znalazło się wśród rekomendacji OECD dla Polski. Co na to polski rząd? O deklarację ws. wieku emerytalnego podczas prezentacji raportu zapytaliśmy ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę.

Wiek emerytalny do zmiany? Jest rekomendacja OECD

OECD wskazała w raporcie OECD Economic Surveys: Poland 2023, że stabilność systemu fiskalnego może ostatecznie mieć związek z emeryturami. Organizacja zwróciła uwagę na znaczny spadek stopy zastąpienia, przyszli emeryci będą pobierać świadczenia w coraz to niższej wysokości w relacji ze średnią płacą.

fot. OECD

„Pracownik aktywny zawodowo przez całe życie po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzyma mniej niż 40 proc. pensji. To jeden z najniższych wyników wśród krajów OECD, który niesie za sobą ryzyko ubóstwa wśród seniorów” – czytamy w raporcie. Organizacja wskazała także na konieczność podnoszenia w przyszłości podatków i obciążeń coraz to węższej grupy aktywnych zawodowo.

Z szacunków OECD wynika, że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia do 2050 roku zwiększy PKB na mieszkańca o 3,9 proc.

Polski rząd stawia jednak na oszczędzanie i zachęty, by pracować dłużej. Jak czytamy w opracowaniu, wprowadzenie zerowego podatku dla pracujących seniorów miało efektywnie podnieść wiek emerytalny do 60,2 lat dla kobiet i 65,2 dla mężczyzn. Zwolnienie z PIT zarobków pracujących seniorów (czyli kobiet w wieku powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65. roku życia) do kwoty 85,5 tys. zł, ma zdaniem rządu stopniowo prowadzić do efektywnie wyższego wieku emerytalnego.

W raporcie wspomniano także o PPK, czyli o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które umożliwiają pracownikom oszczędzanie na jesień życia. – Stawiamy na zachęty, by pracować dłużej, a nie na ustawowe podniesienie wieku emerytalnego – mówił Waldemar Buda.

Zapytaliśmy ministra o to, czy jest to jednocześnie deklaracja, że mimo rekomendacji OECD wiek emerytalny pozostanie nienaruszony. - Wiek emerytalny pozostanie bez zmian, nie ma żadnych planów w tym zakresie. Nie będziemy nawet próbować podejmować się analiz w tej sprawie. Należy dać swobodę wyboru co do długości pracy. Jeśli ktoś chce dłużej pracować, to stworzyliśmy instrument, by mógł nie płacić podatku – podsumował minister.

RadioZET.pl