Ceny kwiatów przed 1 listopada. Chryzantemy, róże i wrzosy na Wszystkich Świętych

Inflacja przed dniem Wszystkich Świętych sprawiła, że podrożały zarówno znicze, jak i kwiaty, które pozostawiamy na grobach. Ekspertka rynku Anna Kaszewiak w komentarzu dla PAP podała bieżące informacje o cenach chryzantem, róż czy wrzosów.

Wszystkich Świętych 2023. Ceny kwiatów

Jak wynika z relacji ekspertki, na rynku hurtowym w Broniszach przed dniem Wszystkich Świętych najchętniej kupowane są chryzantemy i wrzosy, a także dekoracje na groby. Ceny są, rzecz jasna, wyższe niż przed rokiem, podobnie jak w przypadku zniczy. Ile trzeba zapłacić?

Najdroższe są chryzantemy o dużych kwiatostanach, tzw. kule. Chryzantemy doniczkowe (drobnokwiatowe) krajowej produkcji są w cenie od 15 do 35 zł, a duża rozbieżność cenowa wynika z wielkości nasadzenia oraz kolorystyki.

Do 60 zł za doniczkę kosztują chryzantemy wielkokwiatowe. - Te najdroższe mają ponad 20 pędów - wskazała Kaszewiak.

Paczka chryzantem ciętych (5 sztuk), tzw. margarytek, kosztuje od 14 do 20 zł, a złocieni typu Santini - od 40 do 60 zł. Ceny innych chryzantem ciętych sięgają 4,5-10 zł za sztukę.

Odwiedzający rynek w Broniszach przed 1 listopada sięgają także po wrzosy, wrzośce, mrozy czy patyczaki. - Rośliny te mogą dekorować balkony i tarasy w okresie jesienno-zimowym, są też używane do dekoracji grobów - zaznaczyła ekspertka.

Cena wrzosów wynosi od 7 do 50 zł i zależy od wielkości nasadzenia i kolorystyki, a wrzośce kosztują 11-25 zł. Sadzonka mrozów to wydatek 2-3 zł, kapusta ozdobna kosztuje 5-15 zł, a patyczak - ok. 10 zł. Zainteresowaniem klientów cieszą się miksy wielogatunkowe, w cenie od 20 zł za doniczkę.

Jak co roku, klienci kupują na groby także kwiaty cięte, w tym lilie lub róże. Te pierwsze kosztują do 10 złotych za gałązkę, zaś za różę zapłacić trzeba do 8 zł za sztukę.