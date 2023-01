Wynagrodzenia w budżetówce realnie spadną. Zapowiedź rządu

Zarobki w strefie budżetowej mają wzrosnąć w 2023 roku o 7,8 procent – zdecydował rząd. Inflacja w 2022 roku według projekcji Narodowego Banku Polskiego znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5 procent. Jak widać, planowana podwyżka nie zrekompensuje ogólnego wzrostu cen. A trzeba pamiętać, że codzienne zakupy podrożały nawet bardziej, o niemal 26 procent.

Rząd zapowiedział realny spadek wynagrodzeń w budżetówce

Inflacja sprawiła, że siła nabywcza zarobków zmalała – zarabiając tyle samo, co przed rokiem, możemy kupić mniej z powodu wzrostu cen. Utrzymanie siły nabywczej możliwe byłoby dzięki odpowiednio wysokiej podwyżce wynagrodzenia. Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, doradził jakich argumentów używać w rozmowie zwiększeniu pensji, żeby podwyżkę otrzymać.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyznał, że pracownicy administracji na zrekompensowanie skutków inflacji nie będą mogli liczyć: planowana podwyżka w strefie budżetowej wyniesie bowiem 7,8 procent, a więc będzie niższa od założonego wskaźnika wzrostu cen, przyjętego na poziomie 9,8 procent.

Dopytywany o to minister Skuza przyznał, że w tym roku osoby zatrudnione w administracji powinny się liczyć z realnym spadek wynagrodzeń, przy czy - jak zaznaczył - pewnym buforem dla najmniej zarabiających będą wprowadzone zmiany podatkowe, takie jak zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł rocznie, a także obniżenie pierwszego progu podatkowego do 12 procent.

Zgodnie z uchwaloną w grudniu przez Sejm ustawą budżetową wydatki państwa wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Ekonomiści z Forum Obywatelskiego Rozwoju wyliczyli, że skala ukrytego długu publicznego jest znacznie wyższa.

Dopytywany o rzeczywisty deficyt finansów państwa wiceminister powiedział, że liczony według definicji unijnej wyniesie w br. 4,5 procent PKB, czyli ok. 150 mld zł.

Z informacji przedstawionej w Senacie przez dyrektorkę generalną Ministerstwa Finansów Katarzynę Szwedę wynika, że ponad 9 mld zł z planowanych wydatków przeznaczono na wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, w tym nauczycieli.

RadioZET.pl/PAP