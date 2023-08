Zmiana wieku emerytalnego, reforma podatkowa i nowe 800 plus. Co jeśli PiS przegra wybory?

Emerytury, 800 plus, podatki. Te i inne tematy będą kluczowe w kampanii wyborczej, która niebawem się rozpocznie. Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Sprawdziliśmy obietnice wyborcze poszczególnych partii.

PiS, KO, Konfederacja, Trzecia Droga i Lewica. Programy gospodarcze

Dostępne sondaże pokazują w większości przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską. Z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, to PiS miałby szansę zdobyć 177 mandatów a KO 148. Podium zamknęłaby Konfederacja z wynikiem 59 mandatów. Na dalszych miejscach listy byłaby Trzecia Droga, Lewica i mniejszość niemiecka z liczbą mandatów równą odpowiednio: 43, 32 i 1.

Choć kampania wyborcza zacznie się dopiero po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw, to już teraz z wypowiedzi medialnych czy z programów politycznych partii wiemy, jaki jej reprezentanci mają stosunek względem kluczowych w gospodarce aspektów.

Przedstawiciele PiS po ogłoszeniu podwyżki 500 plus do 800 zł podkreślili, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii polityki społecznej. Niewykluczone, że pojawią się nowe świadczenia dla rodzin, czy też dodatkowe instrumenty wsparcia dla seniorów, w których to grupie wiekowej statystycznie poparcie dla partii rządzącej jest największe. Politycy partii rządzącej krytykują PO za podwyższenie wieku emerytalnego i sami deklarują, że zmian w tym zakresie nie będzie.

Koalicja Obywatelska w kontrze do partii rządzącej zaproponowała Kredyt zero procent (jako alternatywa dla kredytu 2 proc. – program „Pierwsze Mieszkanie”), babciowe, czyli 1500 plus na opiekę nad dzieckiem i podwyższenie kwoty wolnej od podatku nie do 30 tys. zł – jak obecnie, lecz do 60 tys. zł. Wśród propozycji programowych PO znajdziemy także kredyt 0 proc. na remonty w domu, dodatkowe nakłady na transformację energetyczną, czy odciążenie mikrofirm poprzez przeniesienie z ich barków na ZUS obowiązku wypłaty zasiłków chorobowych.

Zamykająca sondażowe podium Konfederacja wielokrotnie w mediach deklarowała brak poparcia dla nowych programów socjalnych, a nawet ich cięcia, podobnie jak cięcia podatków. Konfederacja chce m.in. podwyżki kwoty wolnej od podatku do kwoty 43,2 tys. zł (12-krotność pensji minimalnej) i zwolnienia z podatku Belki lokat i obligacji. 15 podatków, w tym podatek od psa, opłata targowa czy uzdrowiskowa ma być zlikwidowanych, zaś ZUS pod rządami Konfederacji będzie dobrowolny.

Trzecia Droga, czyli zjednoczeni PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni, proponuje z kolei rodzinny PIT i zwiększenie nakładów na edukację. Polska 2050 była przeciwna podwyżce 500 plus do 800 złotych. W programie czytamy także o równej dla wszystkich składce zdrowotnej zamiast podatku i o deklaracji dotyczącej niewprowadzania nowych podatków przed 2026 rokiem.

Lewica z kolei zabiega o rozdział państwa od instytucji kościoła i opodatkowanie jej. Przedstawiciele tej partii mówią także o potrzebie zwiększenia płac w budżetówce, zagwarantowania wszystkim emerytury minimalnej i publicznego, taniego najmu mieszkań. W programie czytamy także o potrzebie zielonej transformacji i reformie systemu podatkowego zgodnie z progresją podatkową. Niewykluczone, że pod rządami Lewicy powstałby trzeci, a nawet czwarty próg podatkowy.

