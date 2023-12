ZUS podał termin wypłat 800 plus. W ustawie jest inaczej

800 plus w teorii zadebiutuje 1 styczna 2024 roku. Praktyka zapisana w ustawie ma wyglądać inaczej: przepisy jasno mówią, że pierwsze wypłaty z ewentualnym wyrównaniem mają trafić do beneficjentów do 29 lutego. ZUS już w czerwcu przekazał nam, że na „99,9 procent” nie trzeba się tym zapisem przejmować. Stanowisko to zostało teraz potwierdzone w wypowiedzi dla „Faktu”. Kiedy rodzice zaczną więc dostawać 800 plus zamiast 500 plus?

Wypłaty 800 plus. ZUS podał terminy

Zapisane w projekcie ustawy opóźnienie w wypłacie 800 plus zostało uzasadnione koniecznością „wprowadzenia regulacji technicznych” przez ZUS. W związku z tymi deklaracjami pojawiły się obawy beneficjentów, że deklaracja o możliwym wypłacaniu 800 plus w lutym z wyrównaniem od stycznia może oznaczać, że w styczniu nie otrzymają żadnych pieniędzy. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, w rozmowie z nami zdecydowanie stwierdził, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

- W związku ze zmianami ZUS będzie musiał dokonać niewielkich korekt w systemie, który obsługuje 500 plus. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – obiecał Żebrowski.

„Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych z 500 zł do 800 zł zostanie wdrożone w sposób płynny” – przekazał Zakład „Faktowi”.

- ZUS będzie przygotowany do zmian w programie Rodzina 500 plus. Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 roku wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS – zapewnił nas Paweł Żebrowski.

ZUS dodał, że nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2024 rok, więc pierwsze wyższe przelewy pojawią się na kontach rodziców 2 stycznia. Świadczenie przelewane jest na konta rodziców 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca.

Źródło: Radio ZET/ZUS/Fakt