Zwolnienie z podatku nie dla każdego. Mamy stanowisko skarbówki

Podatki przy zakupie mieszkania są dodatkową pozycją, którą należy uwzględnić w kosztach. Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego doliczyć 2 proc. podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), który liczony jest od wartości nieruchomości. Przy cenach mieszkań przekraczających milion złotych nowi nabywcy musieliby dorzucić dodatkowe 20 tys. zł na konto skarbówki. Z pomocą przyszedł rząd, który zwolnił z tego podatku nowych nabywców mieszkań na rynku wtórnych, jednak – jak się okazuje – nie wszystkich.

Zwolnienie z PCC. Nie każdy skorzysta

Nowela znosząca PCC od pierwszego zakupu mieszkania przewiduje także kilka ograniczeń. Ze zwolnienia skorzysta nabywca, który nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak posiadał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie będzie przysługiwać nabywcy tylko wtedy, jeśli dział ten nie przekracza 50 proc., a nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia.

Schody pojawiają się, gdy dom chce kupić małżeństwo, w którym tylko jeden z małżonków spełnia warunki, by skorzystać ze zwolnienia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (nr 0111-KDIB2-2.4014.203.2023.1.PB) rozwiał wszelkie wątpliwości.

Podatniczka we wniosku o interpretację przepisów opisała, że razem z mężem, z którym ma rozdzielność majątkową (intercyzę), chce kupić nieruchomość z rynku wtórnego. Dom będzie zakupiony na udziały, a zatem część nieruchomości należeć będzie do żony, a część do męża. Mężczyzna posiadał wcześniej mieszkanie, ale za to kobieta spełnia warunki, by skorzystać ze zwolnienia z PCC. Czy w takiej sytuacji wystarczy, by mąż zapłacił podatek od swojego „kawałka” nowego domu? Czy podatniczka będzie musiała zapłacić PCC od swoich udziałów, choć – co do zasady – mogłaby skorzystać ze zwolnienia?

Wnioskodawczyni sądziła, że będzie zwolniona z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od swoich udziałów, ponieważ nie miała wcześniej udziałów w żadnej nieruchomości. Z racji intercyzy dom nie będzie nabyty do wspólnego majątku małżeńskiego i tylko udziały jej męża powinny być opodatkowane. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się skarbówka.

„Zwalnia się od podatku sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia” – czytamy w noweli ustawy o PCC

KIS w związku z powyższym wyjaśniła, że „w przypadku, gdy nieruchomość nabywana jest na współwłasność, to każdy z kupujących (małżonkowie, rodzice z dzieckiem, rodzeństwo, osoby obce) musi spełniać warunek nieposiadania wcześniej nieruchomości lub udziału w niej, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia”.

„Zatem mając na uwadze fakt, że Pani mąż był już właścicielem innej nieruchomości (mieszkania), do umowy sprzedaży domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej nie znajdzie zastosowania przepis art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych” – podsumowano.

Każdy z nabywców musi zatem spełniać warunki do zwolnienia, by uniknąć PCC. Rozdzielność majątkowa i zakup nieruchomości na udziały nie zwolni zatem w tym przypadku małżonków z podatku.